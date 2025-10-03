Central: una prueba de carácter y la zanahoria que tiene enfrente a la quiere tirarle el manotazo

El Canalla viene de hacer un gran partido y en su mejor momento futbolístico se topará con un River que le impondrá un gran desafío, con mucho por ganar

Central llega entonado al partido con River por el gran triunfo que logró en La Plata ante Gimnasia.

En la recta final del torneo Clausura y también de la temporada, las presiones se potencian para todos los equipos y Central no queda al margen de ese contexto. Por eso este domingo el Canalla tendrá el desafío de exponer una nueva prueba de carácter, frente a uno de los planteles más ricos del fútbol argentino y también uno de los principales competidores en la tabla anual como lo es este River de Marcelo Gallardo .

A esta altura del año y también del proceso que comanda Ariel Holan hubo muchas de esas pruebas de carácter en las que Central dio la talla. Sólo alcanza con hacer un repaso por los números que acompañan y sostienen a este equipo.

De lo que no hay dudas es que lo del domingo encuadra a la perfección en ese conglomerado de partidos chivos, picantes. Al margen del estado de ánimo y el nivel futbolístico con el que arribará el Millonario, para Central es tiempo de demostrar una vez más.

Serán 90 minutos de alta tensión

Son varios los focos de atención que habrá en estos 90 minutos que prometen ser de alta tensión. Uno de ellos es sin dudas el hecho de que enfrente estará uno de los equipos que más sombra le está haciendo al Canalla en esta búsqueda incesante de los primeros puestos de la tabla acumulada por un lugar en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Centra2CML Di María tuvo una actuación destacada contra Gimnasia. A partir de fútbol, Central jugó el mejor partido en el semestre. Celina Mutti Lovera / La Capital

Ya es un mérito, a esta altura de la temporada, estar un punto por encima de River (su más inmediato perseguidor), pero hay una zanahoria enfrente que está para tirarle el manotazo. El análisis es demasiado sencillo: un triunfo el domingo a Central le implicaría sacarle cuarto puntos de diferencia, sabiendo que además tiene esos 45 minutos pendientes con Sarmiento de Junín que le permitirían ensanchar aún más la brecha.

Pero más allá de eso, el sólo hecho de enfrentar a River genera algo especial, por tratarse de uno de los grandes del fútbol argentino. Con Ángel Di María en cancha y viniendo de una victoria tan contundente como la que logró frente a Gimnasia, Central está nuevamente frente a un gran desafío.

Central ya lo vivió en el clásico y con Boca

Y este será uno más de esos eslabones de la cadena en los que a Central se le exigió una prueba de carácter. Le pasó, por supuesto, en el clásico del que salió triunfador, y, también, del cruce con Boca.

Centra3SSM Uno de los últimos partidos de Central en el Gigante fue contra Boca, que significó otra prueba de fuego para el Canalla. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Es más, lo del pasado domingo también podía tomarse como una prueba de fuego, porque después de una seguidilla de empates que sólo apuntalaron el invicto, el equipo de Holan debía reencontrarse con el triunfo, en condición de visitante, y lo hizo.

Pero está claro que esto que se le viene tiene un sabor especial, de la misma magnitud que fueron esos partidos contra Newell’s y Boca.

Incluso está el status quo que deberá mantener en el Gigante, donde el equipo no cosechó la cantidad de puntos que todos imaginaban (obtuvo ocho puntos sobre 18 posibles), pero donde nunca perdió en lo que va del torneo.

Centra4VB El triunfo más resonante que Central logró en el torneo fue en el clásico, que se definió con un golazo de Di María de tiro libre. Virginia Benedetto / La Capital

El buen nivel futbolístico que trae de arrastre

Un desafío en sí mismo será también el poder hacer extensivo el nivel futbolístico exhibido en La Plata ante Gimnasia. La diferencia de estatura futbolística entre el Lobo y River es evidente, pero no es correcto obviar que frente a un equipo claramente inferior como lo es Gimnasia, Central le marcó la cancha de una manera poco frecuente. Se estima que la resistencia millonaria será de otra envergadura y esa ahí donde el Canalla apuntará todos sus cañones, en lograr que el fútbol de este domingo sea lo más parecido posible al que se vio hace unos poquitos días en el Bosque.

Es River, uno de los grandes; es la pulseada por la tabla anual con destino de Libertadores; es mantener el nivel futbolístico; es defender a capa y espada la localía. Es una nueva prueba de carácter para Central.