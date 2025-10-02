Israel interceptó la flotilla que intentaba romper el bloqueo de Gaza

Los 40 barcos donde viajaban más de 400 activistas, entre ellos Greta Thunberg, fueron detenidos en una gran operativo

Cientos de policías israelíes fueron desplegados este jueves en el puerto sureño de Ashdod para procesar a unos 450 activistas internacionales detenidos por las fuerzas navales de Israel horas antes en el mar Mediterráneo, indicaron autoridades israelíes.

Los activistas integraban una flotilla que intentaba romper el bloqueo israelí a Gaza cuando sus embarcaciones fueron interceptadas, lo que suscitó condenas en todo el mundo y provocó protestas.

La Global Sumud Flotilla era la más grande de las que intentaron romper el bloqueo hasta el momento, y llega en un momento de crecientes críticas hacia la conducta de Israel en Gaza, donde su ofensiva devastó amplias zonas del enclave, dejó decenas de miles de muertos —muchos de ellos civiles— y provocó desabastecimiento de comida.

Los activistas habían dicho que esperaban que la gran cantidad de barcos hiciera más difícil que las autoridades los interceptaran a todos, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí dio la operación por concluida el jueves por la tarde.

La Policía israelí compartió un video en el que se ve a unos 600 agentes trabajando en el día de Yom Kipur, considerado el más sagrado en el calendario judío, para registrar a los activistas detenidos antes de sus deportaciones previstas.

Miles de personas partidarias de la flotilla salieron a la calle en muchas ciudades tras conocerse la noticia de la interceptación, para denunciar las medidas israelíes y su ofensiva en la Franja de Gaza. El mayor sindicato de Italia convocó a un paro general de un día para este viernes.

Aunque la mayoría de las marchas fueron pacíficas, hubo enfrentamientos entre la Policía y manifestantes propalestinos en París y Barcelona.

La flotilla, que zarpó con más de 40 barcos y casi 450 activistas, llevaba una cantidad simbólica de ayuda humanitaria hacia Gaza. Su objetivo principal, apuntaron, seguía siendo “romper el asedio ilegal de Israel y poner fin al genocidio en curso contra el pueblo palestino”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí calificó la iniciativa de “provocación”, e indicó que varios países se ofrecieron a repartir la ayuda que llevaban los barcos. Israel enfrenta intensas críticas por la baja cantidad de alimentos y otros suministros que deja entrar al territorio y su distribución. Además, negó vehementemente que esté cometiendo genocidio.

"Campaña de deslegitimación"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió a la Armada y a los soldados de su nación por detener la flotilla durante el Yom Kipur. “Su importante acción impidió que docenas de embarcaciones ingresaran a la zona de guerra, y repelieron una campaña de deslegitimación contra Israel”, indicó en un comunicado.

Los organizadores de la flotilla reportaron que al menos 41 de sus barcos fueron interceptados, o se asume que lo fueron en la operación israelí que se prolongó toda la noche. Autoridades israelíes indicaron más tarde que solamente un barco permanece “a distancia” y será interceptado si se acerca.

Los soldados israelíes detuvieron y bajaron de las embarcaciones a docenas de activistas, entre los que estaban Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, la parlamentaria europea Rima Hassan, y una diputada argentina de izquierda, Celeste Fierro.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó fotos y videos de los activistas y, en un comunicado en la red social X, dijo que estaban “sanos y salvos” y que serán trasladados a Israel para su deportación a Europa.

Previamente, transmisiones en vivo realizadas por los activistas durante la noche mostraron a barcos israelíes acercándose a sus embarcaciones, rociándolos con cañones de agua y haciendo destellos con luces brillantes antes de que los soldados abordaran la flotilla.

Anticipándose a la intervención, los activistas, que portaban chalecos salvavidas, se sentaron en círculos y levantaron las manos. Algunos transmitieron el momento en vivo desde sus celulares, que luego arrojaron al mar.