Trata laboral en Rosario: el dato que permitió rescatar a la mujer explotada durante 22 años

La víctima llegó desde Corrientes cuando tenía 14 años. Vivía cama adentro y sin remuneración. Cómo se activó la investigación

Rescatan en Rosario a una mujer víctima de explotación laboral. Una de las viviendas allanadas, en barrio Martin.

Un informe de un organismo de salud fue el disparador que permitió detectar un caso de trata laboral en Rosario , donde una mujer de 36 años fue rescatada tras pasar más de dos décadas explotada en una vivienda de barrio Martín.

“Hubo un informe de un organismo de salud y eso activó nuestra intervención”, confió a La Capital una fuente de la investigación, que prefirió no precisar el lugar de la detección para proteger la intimidad de la víctima.

Durante la evaluación surgieron indicadores de alto riesgo: la mujer vivía cama adentro, sin remuneración de ningún tipo, sin posibilidad de alfabetizarse y en una situación de dependencia absoluta desde los 14 años .

Este medio pudo saber que podía salir a realizar compras y hacer diligencias. Hoy, a los 36, llevaba ya 22 años sometida a estas condiciones. Entre los indicadores que llamaron la atención de quienes realizaron el reporte, está "el significativo período de tiempo desde el cual estaba en la casa como criada".

El hallazgo derivó en la intervención de la Justicia Federal, que ordenó allanamientos en una vivienda de barrio Martín y otra en Pueblo Esther. En el primer domicilio se encontró a la víctima, mientras que se identificó a los presuntos responsables, una familia que habría captado a la joven en Corrientes y la trasladó a Rosario para explotarla laboralmente.

La causa quedó bajo la órbita del juzgado federal a cargo de Ramón Lozano y de la fiscal María Virginia Sosa. Se investiga la posible participación de tres personas, que fueron detenidas, y la Justicia avanza en la recolección de testimonios para robustecer el expediente.

El delito que se investiga es trata de personas con fines de explotación laboral, previsto en el artículo 145 bis del Código Penal, con penas de hasta 15 años de prisión.

Dos allanamientos y un detenido

El procedimiento incluyó dos domicilios: uno en calle Montevideo al 50, en pleno barrio Martín de Rosario, y otro en la localidad de Pueblo Esther.

En la primera vivienda fue hallada la víctima, quien habría sido trasladada desde Corrientes a los 14 años y sometida desde entonces a trabajar en condiciones de servidumbre para la familia integrada por una mujer y sus dos hijos.

En ese mismo domicilio no se encontraban presentes las personas investigadas al momento del allanamiento. En la segunda propiedad, ubicada en Pueblo Esther, los efectivos identificaron al dueño de la vivienda, quien fue detenido. Se trata de un hombre de 66 años, hijo y hermano de las otras dos involucradas.

De acuerdo a las primeras pesquisas, la mujer no sabe leer ni escribir, desconoce cuáles son sus derechos y habría estado en una situación de dependencia absoluta durante más de dos décadas. No fue ella quien denunció los hechos: la causa se abrió a partir de una solicitud de colaboración de la Fiscalía.

Los investigadores señalan que se encuentran recolectando testimonios y pruebas para determinar las responsabilidades de los acusados. Desde la Fiscalía aclararon que no se difundieron imágenes de los operativos para preservar la intimidad de la víctima y de las personas investigadas.

El delito de trata de personas con fines de explotación laboral prevé penas de hasta 15 años de prisión. La Justicia Federal busca ahora determinar el alcance de la red familiar que habría mantenido a la mujer bajo explotación durante más de la mitad de su vida.

policia federal Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El delito de trata de personas con fines de explotación laboral

Por explotación se entiende la configuración de “cualquiera de los siguientes supuestos, sin perjuicio, que constituyan delitos autónomos respecto del delito de trata de personas”:

* reducir o mantener a una persona en condición de esclavitud o servidumbre

* obligar a una persona a realizar trabajos o servicios forzados

* promover, facilitar o comercializar la prostitución ajena o cualquiera otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos

* promover, facilitar o comercializar la pornografía infantil

* forzar a una persona al matrimonio o cualquier tipo de unión de hecho

* promover, facilitar o comercializar la extracción forzosa de órganos, fluidos o tejidos humanos

Dónde denunciar trata de personas

La trata de personas con fines de explotación laboral o sexual es un delito. Se puede denunciar llamando a la línea 145.