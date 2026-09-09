Lavado narco: confirman condena y decomiso de bienes de lujo a empresario ligado al clan Derminio.

Matías Ángel Matarochi fue considerado parte de la estructura que dio apariencia lícita al dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena por lavado de activos contra el empresario rosarino Matías Ángel Matarochi, vinculado al denominado clan Derminio. Además ratificó el decomiso de más de dos millones de dólares, propiedades, vehículos de alta gama y embarcaciones que habían sido secuestrados durante la investigación.

La resolución mantiene en pie la responsabilidad penal de Matarochi, aunque ordenó revisar el monto de la pena que le había impuesto en 2025 el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario. En aquel juicio había recibido ocho años de prisión por lavado de activos agravado.

El fallo de Casación también confirmó el decomiso de bienes que estaban registrados a nombre de otras tres personas que habían sido absueltas durante el juicio. Para los jueces, detrás de esas titularidades había una maniobra destinada a ocultar quiénes eran los verdaderos propietarios y a darle apariencia legal a un patrimonio que, según se determinó, estaba relacionado con actividades ilícitas.

Millones y bienes de lujo

Durante la investigación se expuso el volumen del patrimonio de la organización. A lo largo del proceso la Justicia incautó más de dos millones de dólares y un total de 102 bienes, entre inmuebles, vehículos y embarcaciones.

Uno de los procedimientos más importantes se realizó en septiembre de 2021, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante 38 allanamientos simultáneos: 34 de ellos en Rosario y los restantes en distintos puntos de Santa Fe y Salta.

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Entre los vehículos secuestrados había autos de alta gama, camiones, camionetas y motocicletas. Uno de los autos decomisados más destacados es un Ford Mustang GT, valuado actualmente en más de 110 millones de pesos. En tanto, en uno de los departamentos allanados, que era propiedad de Matarochi y donde residía Norberto Derminio, se encontraron 1.659.835 dólares.

Lavado narco

La investigación comenzó a tomar forma a partir de distintos expedientes abiertos desde 2018, relacionados con narcotráfico y contrabando. En ese marco surgieron movimientos patrimoniales que no coincidían con la capacidad económica que podían justificar los investigados.

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Con el avance de la pesquisa, los investigadores reconstruyeron un circuito de compra, venta y transferencia de bienes que, según la acusación, permitía alejar cada vez más el dinero de su supuesto origen ilegal. En diciembre de 2023, al momento de pedir que el caso fuera elevado a juicio, se habían identificado 146 operaciones consideradas vinculadas con maniobras de lavado de activos.

El mecanismo incluía vehículos que no figuraban a nombre de quienes efectivamente los utilizaban y sucesivas transferencias de propiedades y otros bienes. De esa manera, el patrimonio podía cambiar de manos formalmente mientras se dificultaba establecer quién era su verdadero dueño.

El rol del empresario

Matarochi, empresario relacionado con el transporte de cargas, aparecía además como titular de sociedades. De acuerdo con la investigación, las mismas habrían sido utilizadas para introducir en la economía formal dinero proveniente de actividades ilícitas. Entre ellas figuraban Logística MM SRL y Doning SAS.

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La hipótesis sostenida durante el proceso fue que esas estructuras comerciales servían para darle una apariencia legítima a fondos cuyo origen estaba relacionado principalmente con el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos.

La Justicia consideró probado que Matarochi y otros integrantes del grupo compraban, vendían, transferían y administraban bienes para generar una apariencia de legalidad y dificultar el seguimiento del dinero.

La condena

El juicio realizado en Rosario terminó en junio de 2025 con condenas para 14 integrantes de la organización. Matarochi había sido condenado a ocho años de prisión y a una multa de más de 114 millones de pesos por lavado de activos agravado.

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Norberto Derminio recibió cinco años de prisión y una multa superior a los 136 millones de pesos, mientras que Juan Derminio fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión y a una multa de más de 30 millones de pesos.

Ahora Casación ratificó la responsabilidad de Matarochi por lavado de dinero y mantuvo el decomiso de los bienes. Lo único que deberá volver a discutirse es el monto concreto de la pena.