Rosario vive Pulsar Santa Fe 2026: cuatro días de encuentros, negocios y debates sobre la industria audiovisual

El encuentro comenzó el miércoles 2 y se extiende hasta el sábado 5 de septiembre, con rondas de negocios, pitches, capacitaciones, charlas y encuentros entre referentes de la industria audiovisual.

Esta semana, Rosario se convirtió en el punto de encuentro de la industria audiovisual regional con la sexta edición de Pulsar Santa Fe , el mercado impulsado por el gobierno provincial a través de la Comisión de Filmaciones de Santa Fe, que comenzó el miércoles 2 y continuará hasta este sábado 5 de septiembre en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario (Belgrano 646).

Con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Incaa, Pulsar busca conectar proyectos y talentos de la región con productores, empresas, agentes, inversores, plataformas, distribuidores y programadores nacionales e internacionales . La edición 2026 amplió además su alcance regional: reúne participantes de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Misiones, e incorpora a Mendoza como provincia invitada. Además, suma vínculos con Uruguay y Brasil.

La convocatoria de este año recibió 111 inscripciones y derivó en la selección de 46 proyectos audiovisuales y 24 empresas productoras , que participan durante estas jornadas de diferentes instancias de vinculación y negocios. La cifra permite dimensionar el crecimiento de un mercado que busca consolidarse como uno de los espacios de referencia para la producción audiovisual por fuera de Buenos Aires.

El antecedente inmediato también da cuenta de esa escala: la edición 2025 había convocado a 264 participantes y generado más de 370 reuniones de negocios . Para este año, Pulsar reforzó especialmente su perfil de mercado y la vinculación entre producción, financiamiento y circulación de contenidos.

Cuatro días para pensar y hacer industria audiovisual

Desde su apertura, Pulsar combina rondas de negocios, pitches competitivos, encuentros entre productoras, capacitaciones, laboratorio de audiencias y charlas abiertas sobre algunas de las principales transformaciones que atraviesa actualmente al sector.

Los proyectos en desarrollo y postproducción cuentan con instancias de presentación ante potenciales socios y financiadores, mientras que las producciones ya terminadas participan de encuentros orientados a su distribución y comercialización. Por primera vez, además, 24 empresas productoras fueron seleccionadas para presentar sus catálogos, proyectos y servicios en reuniones específicas de negocios.

Otro de los ejes de esta edición pasa por las audiencias. En alianza con Meridiano Cine, se desarrolla un laboratorio de audiencias destinado a incorporar desde las primeras etapas de los proyectos herramientas vinculadas al consumo, el posicionamiento y la circulación de las producciones.

A lo largo de las jornadas, también participan referentes nacionales e internacionales vinculados a la inversión, producción, programación y distribución, entre ellos Santiago Carabante, Celeste Taroppio, Federico Casoni, Rodrigo Cantisano, Nicolás Herzog, Romina Savary, Alejandro Israel, Maximiliano Schonfeld, Santiago Gallelli y Nathalia Videla Peña, entre otros.

La agenda de Pulsar se articula este año, además, con el Santa Fe Business Forum. Este viernes, se presentó ante representantes de la industria audiovisual el Régimen de Promoción Cultural de la Provincia, una herramienta que busca incentivar la inversión privada en proyectos culturales mediante beneficios fiscales. Su primera edición contempla un cupo fiscal de $2.000 millones.

Streaming y nuevos modelos de producción

Uno de los debates que formará parte de la jornada de cierre será “Streaming: hacer, producir y sostener”, que tendrá lugar este sábado 5 de septiembre, a las 16, en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo.

La conversación propone poner en discusión los presupuestos, modelos de producción, condiciones laborales y tensiones que las plataformas y las nuevas formas de consumo están generando dentro de la industria audiovisual.

Entre los participantes estará Brindis TV, productora rosarina que además integra el grupo de 24 empresas seleccionadas por Pulsar y es uno de los media partners de esta sexta edición.

La participación se inscribe en la trayectoria que Brindis TV viene desarrollando dentro del ecosistema del streaming desde Rosario, como uno de los proyectos pioneros del formato a nivel local y con proyección hacia el interior del país. Actualmente, además, es ganador del Martín Fierro de Streaming Federal, reconocimiento que refuerza su presencia dentro de un sector que en los últimos años atravesó un fuerte crecimiento y, al mismo tiempo, abrió nuevas discusiones sobre su sustentabilidad económica y sus modelos de producción.

La charla se integra así a uno de los grandes interrogantes que atraviesa esta edición de Pulsar: cómo producir contenidos de manera sostenible en un escenario marcado por la transformación de los formatos, las plataformas, las formas de financiamiento y los hábitos de las audiencias.

Una muestra abierta a la ciudad

La actividad de Pulsar no queda limitada al encuentro profesional. En paralelo al mercado, se desarrolla una muestra audiovisual gratuita y abierta al público, con producciones de la Región Centro y Mendoza proyectadas en el cine El Cairo y en el Centro Cultural Cine Lumière.

Este viernes 4, la programación incluye "La virgen de la tosquera", a las 18, en El Cairo. Por su parte, en el Lumière se proyectarán "Sombra grande", a las 20, y "Luciano", a las 22. Las actividades continuarán durante el fin de semana.

Con su sexta edición, Pulsar busca profundizar así una identidad que excede la lógica de un festival: funcionar como mercado, espacio de formación, plataforma de negocios y ámbito de discusión sobre el presente y el futuro de la industria audiovisual.

El encuentro continuará hasta este sábado 5 de septiembre, cuando cerrará con cuatro jornadas de intercambio en Rosario entre proyectos, productoras, inversores y referentes de una industria atravesada por nuevas formas de producir, financiar, distribuir y consumir contenidos.