La Capital | Ovación | Las Leonas

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre el mensaje de Lionel Messi por el título mundial

Victoria Granatto se refirió al saludo que le dedicó el rosarino al plantel femenino de hockey tras consagrarse campeonas del mundo

9 de septiembre 2026 · 09:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
La respuesta de Victoria Granatto sobre el saludo de Lionel Messi que generó polémica

La respuesta de Victoria Granatto sobre el saludo de Lionel Messi que generó polémica

Las Leonas se consagraron campeonas del mundo tras vencer a Países Bajos en una definición histórica y, luego del título, recibieron mensajes de reconocimiento de distintas figuras del deporte. Entre ellos apareció Lionel Messi, quien felicitó al seleccionado argentino de hockey femenino a través de sus redes sociales.

El rosarino publicó un mensaje en sus redes sociales después de la coronación: "Felicitaciones campeonas!!!".

Sin embargo, la reacción de Victoria Granatto al saludo del capitán de la selección argentina generó repercusión. En diálogo con ESPN, la delantera de Santa Bárbara reconoció el valor del gesto, aunque cuestionó que el saludo del futbolista haya concentrado tanta atención dentro del plantel.

"A mí me molesta, perdón. Yo, todo bien con la selección de fútbol, pero como que todas querían que las salude Messi. Chicas, es Messi. O sea, no pasa nada", expresó.

La jugadora consideró que la celebración debía poner el foco en las protagonistas del hockey argentino y en las referentes que construyeron la identidad de Las Leonas a lo largo de las últimas décadas.

En ese sentido, Granatto destacó a dos figuras históricas del seleccionado argentino: "Lo importante es que está Lucha (Luciana Aymar), Mechi (Mercedes Margalot). Nuestra historia es mucho más grande".

La frase rápidamente generó repercusión en redes sociales. Algunos usuarios interpretaron sus palabras como un cuestionamiento hacia Messi, mientras que otros consideraron que Granatto buscó defender la identidad propia del hockey femenino y darle protagonismo a los emblemas del deporte.

>> Leer más: Messi fue nominado al Balón de Oro y peleará por su noveno trofeo como mejor del mundo

Quién es Victoria Granatto, referente de Las Leonas

A sus 35 años, Granatto representa una de las principales figuras surgidas de la selección argentina de hockey. Su carrera con la Albiceleste alcanzó uno de sus puntos más importantes con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

A comienzos de 2026 volvió a recibir una convocatoria para integrar Las Leonas, una muestra de su vigencia dentro del seleccionado argentino.

A pesar de su trayectoria con el seleccionado, la jugadora mantiene su vínculo con Santa Bárbara, club en el que se formó y que considera una parte central de su carrera.

Además de su carrera deportiva, Granatto es licenciada en Educación Física, título que obtuvo en la Universidad Nacional de La Plata.

Noticias relacionadas
El estadio del CD Eldense, el club del que Leo Messi está a punto de convertirse en el único propietario.

Messi compra otro club en España: vale 10 millones de euros y juega en segunda

Ariel Holan fue el entrenador que llevó a Central a lo más alto de la tabla anual en 2025.

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Leandro Grech en VfR Aalen, donde jugó cuatro temporadas, se convirtió en capitán y referente del equipo.

Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Ángel Di María brindó una conferencia y habló de su futuro en Central.

Ángel Di María: "No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento"

Ver comentarios

Las más leídas

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Un ex-Newells que forjó su carrera en Alemania: Dios me mostró el lugar donde jugar

Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Lo último

Milei califica de ilegítimo el gobierno inglés en Malvinas mientras el Reino Unido reafirma su posición

Milei califica de "ilegítimo" el gobierno inglés en Malvinas mientras el Reino Unido reafirma su posición

Crimen del policía en Carcarañá: fiscalía dijo que liberar a uno de los imputados fue contradictorio

Crimen del policía en Carcarañá: fiscalía dijo que liberar a uno de los imputados fue "contradictorio"

Argentina logró la reapertura del mercado de Japón para carne aviar y ovoproductos

Argentina logró la reapertura del mercado de Japón para carne aviar y ovoproductos

Crimen del policía en Carcarañá: fiscalía dijo que liberar a uno de los imputados fue "contradictorio"

Tras pagar una fianza y acordar reglas de conducta, Agustín Amarilla seguirá investigado por la muerte de Eduardo López, pero en libertad. El fiscal rechazó la medida del juez de Cañada de Gómez y apelará la resolución

Crimen del policía en Carcarañá: fiscalía dijo que liberar a uno de los imputados fue contradictorio
Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan
Policiales

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico
La Ciudad

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Diputados: hubo dictamen para el tratamiento de emergencia en discapacidad y morosidad
Política

Diputados: hubo dictamen para el tratamiento de emergencia en discapacidad y morosidad

Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: Tiene el típico perfil de una persona violenta
Policiales

Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: "Tiene el típico perfil de una persona violenta"

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

La singular frase de una jugadora de Las Leonas sobre un mensaje de Messi

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Vacuna de AstraZeneca: la Justicia reconoció secuelas en una docente de Rosario

Un ex-Newells que forjó su carrera en Alemania: Dios me mostró el lugar donde jugar

Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Bares y bodegones notables presentan su oferta para los Suramericanos

Boca seguirá en la Copa Argentina porque la AFA rechazará el reclamo de Vélez

Boca seguirá en la Copa Argentina porque la AFA rechazará el reclamo de Vélez

Ovación
Un ex-Newells que forjó su carrera en Alemania: Dios me mostró el lugar donde jugar

Por Luis Castro
Ovación

Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Un ex-Newells que forjó su carrera en Alemania: Dios me mostró el lugar donde jugar

Un ex-Newell's que forjó su carrera en Alemania: "Dios me mostró el lugar donde jugar"

Ángel Di María: No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento

Ángel Di María: "No me voy a retirar, Central está pasando un gran momento"

Las Leonas: la hermana de Victoria Granatto defendió a Messi tras la polémica por sus declaraciones

Las Leonas: la hermana de Victoria Granatto defendió a Messi tras la polémica por sus declaraciones

Policiales
Crimen del policía en Carcarañá: fiscalía dijo que liberar a uno de los imputados fue contradictorio
Policiales

Crimen del policía en Carcarañá: fiscalía dijo que liberar a uno de los imputados fue "contradictorio"

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Lavado de activos: detienen a la pareja y dos hijos del financista Gustavo Shanahan

Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: Tiene el típico perfil de una persona violenta

Matías Capozucca, otra vez ante la Justicia: "Tiene el típico perfil de una persona violenta"

El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales

El exfiscal Mariano Ríos Artacho quedó preso por desvío millonario de cuentas judiciales

La Ciudad
Juegos Suramericanos: cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento
La Ciudad

Juegos Suramericanos: cortes de tránsito y accesos por la ceremonia inaugural en el Monumento

Un dictamen judicial reabre la discusión sobre el parque acuático con obras en marcha

Un dictamen judicial reabre la discusión sobre el parque acuático con obras en marcha

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

El vendedor de camisetas cumplió el sueño del primer auto tras el robo del clásico

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR
La Ciudad

Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir
Educación

Tragedia en la costanera: el proyecto de educación vial que Agustina dejó antes de morir

La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba
La Ciudad

La Catedral de Rosario lanzó transportes para ver al Papa León XIV en Córdoba

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género
Policiales

Capozucca, responsable de un choque en 2005, detenido por violencia de género

El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con bastante sol y una máxima de 18º

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV
Policiales

Imputan a una mujer trans por robarle a un ingeniero mientras padecía un ACV

¿Un Rolling Stone en Rosario?: la campaña que ilusiona a la ciudad
Zoom

¿Un Rolling Stone en Rosario?: la campaña que ilusiona a la ciudad

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó
Ovación

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Vóley: en el Normal 3 hay futuro nacional por un largo rato

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: en el Normal 3 hay "futuro nacional" por un largo rato

La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada
Economía

La producción industrial sufrió en julio una caída profunda y generalizada

Malvinas: el gobierno amplía sanciones y prepara una nueva ley
Politica

Malvinas: el gobierno amplía sanciones y prepara una nueva ley

Más que agradecido a la gente, dijo el vendedor asaltado antes del clásico
La Ciudad

"Más que agradecido a la gente", dijo el vendedor asaltado antes del clásico

Quiso escapar de dos motochorros, chocó con un poste y murió: piden 18 años
Policiales

Quiso escapar de dos motochorros, chocó con un poste y murió: piden 18 años

Ofrecen salvar al planeta del calentamiento global por USD 10.000 millones anuales
Información General

Ofrecen salvar al planeta del calentamiento global por USD 10.000 millones anuales

El primer ministro de Singapur aumentó su sueldo a 230 mil dólares mensuales
El Mundo

El primer ministro de Singapur aumentó su sueldo a 230 mil dólares mensuales

Malvinas: el gobierno descarta un conflicto militar con Reino Unido
Politica

Malvinas: el gobierno descarta un conflicto militar con Reino Unido

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa
Policiales

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

La salud de Mirtha: un problema respiratorio en la tercera edad puede ser grave

Por Florencia O’Keeffe
Salud

La salud de Mirtha: un problema respiratorio en la tercera edad puede ser grave

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: No reconocí a mi novio
Información General

Una de cada 50 personas tiene ceguera facial: "No reconocí a mi novio"

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora