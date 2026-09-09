Central Córdoba y Atlético San Jorge firmaron un novedoso convenio de colaboración

Central Córdoba. La entidad Charrúa firmó un convenio con el club Atlético San Jorge, con grandes beneficios para la masa societaria. Omar Vicente y Sergio Cresta muestran las camisetas del Uruguayo y el Matador.

Central Córdoba y el club Atlético San Jorge firmaron un novedoso convenio de colaboración para las dos instituciones. A través del mismo se busca desarrollar y profundizar la relación de colaboración mutua, recíproca y de asistencia técnica, en lo deportivo, social y cultural.

El evento se realizó en la parrilla El Establo y contó con la presencia de ambos presidentes, Omar Vicente (Central Córdoba) y Sergio Cresta (San Jorge) y directivos de las dos instituciones.

El convenio de colaboración va a procurar brindar mutuo apoyo mediante asesoramiento en todas las materias que los clubes presentan con intereses comunes. Integrando comisiones de trabajo, además de diseñar, desarrollar y evaluar programas de formación y capacitación, en lo deportivo, social y cultural.

Además club San Jorge pone a disposición todos los Servicios Mutuales de su departamento y ayuda económica en Rosario con beneficios exclusivos para los socios de Central Córdoba. Dos clubes que se unen y van a compartir objetivos y valores.

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Omar Vicente (Central Córdoba)

"Quiero agradecer a Sergio Cresta (presidente de San Jorge), que no es poco esta conexión entre dos clubes y creo que puede ser el inicio de algo muy grande. Todo proceso lleva su tiempo, desde las dos partes nos fuimos poniendo de acuerdo en ese sentido, es que no era un típico sponsoreo para Central Córdoba, o una típica relación por un espacio en la camiseta. Este apoyo nos sirve muchísimo , nos da la energía para seguir adelante", confió el titular de los charrúas.

Julio Leidi (vicepresidente charrúa)

"Estamos trabajando mucho en las relaciones institucionales del club y en este convenio con el club San Jorge, una institución muy gran de la provincia de Santa Fe, donde los socios de Central Córdoba podrán utilizar los beneficios de su mutual. Todo el paquete que tiene la entidad va a poder ser utilizado por nuestra masa societaria. Todo es parte del programa que estamos trabajando, llamado Charrúa Club, donde hoy tenemos más de 45 empresas asociadas, se va sumar gastronomía y automotores", dijo Leidi.

Sergio Cresta (presidente de San Jorge)

"Es recíproco el agradecimiento a Omar Vicente y Julio Leidi, directivos de Central Córdoba por habernos recibido en su casa. Es un honor para nosotros estar aquí y firmar este convenio. Desde ahora vamos a trabajar juntos por el bien de los dos clubes. Este acuerdo le hace muy bien a las dos instituciones, debemos trabajar juntos para ir adelante y no sólo vincularlo a lo deportivo sino también en lo social, cultural y económico", dijo el dirigente de San Jorge.

Por último, Cresta destacó: "El club Atlético San Jorge tiene una filial en Rosario y muy pronto una casa propia en el centro de la ciudad. Este convenio beneficiará al socio de Central Córdoba y tendrán los mismo beneficios que tiene San Jorge, en la mutual de ayuda económica. Y vuelvo agradecer a Central Córdoba por tener nuestro logo en la camiseta del Matador".