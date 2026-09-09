La Capital | Información General | Aníbal Lotocki

Ordenaron la detención del médico Aníbal Lotocki por el caso de Silvina Luna

El caso incluye también las denuncias de Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi por lesiones graves

9 de septiembre 2026 · 10:28hs
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Aníbal Lotocki recibió otro un revés judicial en el marco de la causa iniciada por Silvina Luna

Aníbal Lotocki recibió otro un revés judicial en el marco de la causa iniciada por Silvina Luna

Se ordenó la detención del médico Aníbal Lotocki en el marco de la causa en la que fue condenado a ocho años de prisión por haber ocasionado lesiones graves a Silvina Luna, fallecida el 31 de agosto de 2023, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Lotocki ya estaba detenido de forma preventiva en el marco de otra causa donde está siendo juzgado actualmente por el homicidio de un paciente en abril de 2021.

Lotocki había sido condenado en febrero de 2022 a cuatro años de prisión por la causa que iniciaron en su contra las cuatro mujeres. Esa condena argumento que el médico había administrado a sus pacientes “un producto de relleno del cual sólo se sabe que contenía microesferas de Polimetilmetacrilato (PMMA), en zonas y cantidad no aconsejadas, produciéndoles con ello lesiones, al generarles granulomas” y que “dolosamente, calló u ocultó intencionalmente lo que era su obligación informar”.

>> Leer más: Confirmaron la condena a Aníbal Lotocki y seguirá preso en Ezeiza

En abril de 2025, se amplió la condena de cuatro a ocho años porque se consideró que también había cometido el delito de estafa. Además, se aumentó de cinco a diez años el tiempo de inhabilitación para ejercer su profesión. Esa resolución aseguró que Lotocki incurrió en un “relevante incumplimiento de los deberes propios de su rol de médico en su relación con el paciente”.

En agosto pasado, el fiscal general Sandro Abraldes solicitó que se dicte su prisión preventiva en esta causa para “asegurar la futura ejecución de la pena”.

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