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Arrancó Expo Carreras, el encuentro que muestra la oferta académica de la UNR

“Cuanto más empeño pongan para que hagamos menos, mayor será el esfuerzo para que sigamos haciendo más”, dijo el rector

9 de septiembre 2026 · 06:30hs
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En Expo Carreras cada una de las 13 facultades cuenta con su propio stand

En Expo Carreras cada una de las 13 facultades cuenta con su propio stand, donde se puede acceder a información sobre carreras de grado, cursos y diferentes trayectorias formativas.

Hasta este jueves, de 9 a 17, se estará llevando a cabo una nueva edición de la Expo Carreras de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El encuentro, que comenzó el martes, tiene lugar en Puerto Joven y el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), ubicado en avenida Belgrano 950.

La actividad muestra la oferta académica de la UNR para recibir a las futuras generaciones de estudiantes y tuvo una primera jornada marcada por la concurrencia masiva y el compromiso de la comunidad universitaria. Los futuros ingresantes pueden consultar sobre fechas y requisitos de inscripción, acceder a planes de estudio digitales y realizar test vocacionales autogestionados que les permitan orientar sus elecciones.

Durante la apertura, el rector Franco Bartolacci dio la bienvenida a los estudiantes: “Parece que el clima sabía que hoy iba a ser un día importante para la universidad y para un montón de jóvenes que por primera vez toman contacto con la UNR, y nos regaló este sol maravilloso que nos aleja un poco del frío de ayer y nos permite disfrutar de esta jornada”.

Bartolacci remarcó además el valor emocional y de gestión que tiene esta edición en particular: “Es la última Expo seguramente desde este lugar, y hemos puesto mucho empeño y mucho trabajo en estos últimos años para que la Expo UNR crezca cada año un poco más. Cuando asumimos, soñábamos que esa propuesta tenía que ser una puerta de entrada a la universidad pública cada vez más grande; que lo que no nos podíamos permitir es que siga existiendo gente que pasa por enfrente de nuestros edificios sin saber qué sucede adentro o con recelo porque no podía ingresar”.

Asimismo, destacó la expansión territorial sin precedentes que ha logrado la institución para acercar la educación superior a más lugares: “Hoy tenemos más de 120 puntos de la UNR en el centro-sur de la provincia de Santa Fe. Cada uno aloja alguna propuesta: la secundaria virtual, cursos de oficios, propuestas para adultos mayores o tecnicaturas y carreras en localidades donde antes no estaban. La presencia de la universidad en la región es inédita y es una forma de hacernos presentes para habilitar que lleguen quienes todavía no podían hacerlo”.

Bartolacci ofreció una contundente definición institucional respecto al escenario presupuestario y el futuro de la educación pública: “Cuanto más empeño pongan para que hagamos menos, mayor será el esfuerzo de la comunidad universitaria del país, y de esta en particular, para que sigamos haciendo más. La única respuesta que cabe que podamos dar es que durante el tiempo que nos tocó, hicimos todo lo que está a nuestro alcance para que quienes vengan tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos”.

Expo UNR: tres días  

La novena edición de la Expo Carreras reúne durante tres días la propuesta educativa de las 13 unidades académicas de la UNR, sus dos escuelas de nivel terciario y las cinco escuelas de arte de la provincia de Santa Fe. La actividad es organizada junto con la Dirección de Juventudes y el Centro de Expresiones Contemporáneas, pertenecientes a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, y la Subsecretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.

“Nuestra Universidad puede decir con el pecho inflado que tiene el programa de bienestar estudiantil más robusto de todo el sistema universitario público argentino. Tenemos un programa de becas que contempla una propuesta para cada situación problemática, comedores en cada lugar donde hay un edificio, residencias estudiantiles y un sistema de salud para acompañar a quien no tiene cobertura”, explicó Bartolacci y resaltó el rol proactivo de la Universidad al implementar la primera beca destinada a buscar a aquellos jóvenes que, por razones socioeconómicas, habían desestimado continuar sus estudios superiores. Como resultado de estas iniciativas, la UNR alcanzó un récord histórico que superó los 35.000 preinscritos este año, en comparación con el promedio habitual de 20.000 de períodos anteriores.

A lo largo de las tres jornadas, quienes se acerquen pueden conocer planes de estudio, modalidades de cursado, requisitos de inscripción y las más de 150 carreras que ofrece la UNR. También se están realizando charlas sobre las distintas propuestas académicas y asesoramiento sobre becas, comedores, salud, educación física, orientación estudiantil, acompañamiento pedagógico y salud mental.

Radio UNR también está presente con un stand y transmite en vivo desde el lugar cada una de las jornadas. La entrada a la Expo Carreras es libre y gratuita.

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