Venta de La Favorita: el grupo uruguayo interesado desembarcó en Rosario y recorrió el edificio

Los inversores interesados estuvieron en el histórico inmueble de Sarmiento y Córdoba para proyectar el futuro negocio. Se encamina el traspaso

Inaugurado en abril de 1929, el edificio de La Favorita es un ícono del centro de la ciudad.

La Favorita se prepara para recibir un nuevo negocio de la mano de los inversores uruguayos del Grupo Parisien , que explota la marca Indian y que, en los últimos días, estuvieron recorriendo el inmueble de Sarmiento y Córdoba . Mientras tanto, se avanza con las gestiones administrativas para el definitivo traspaso.

El abrupto cierre de La Favorita significó un golpe duro al microcentro rosarino y su sector comercial. Los anteriores administradores y los titulares del inmueble decidieron cortar relaciones comerciales en medio de un ida y vuelta de acusaciones . En ese marco, el elefante comercial de la peatonal Córdoba volvió a estar vacante, pero no pasó mucho tiempo hasta encontrar con interesados.

Los rumores se transformaron en concreciones cuando el Grupo Parisien abonó una seña de 50 mil dólares para tener prioridad en la oportunidad comercial , un valor simbólico en el marco de un negocio que supone una inversión mucho mayor. A partir de ese pago, las charlas comerciales entre los dueños de La Favorita y los inversores uruguayos se encaminaron.

Tanto es así que, según confiaron referentes del comercio rosarino a La Capital, entre fines de agosto y principios de septiembre el Grupo Parisien visitó Rosario para recorrer el emblemático edificio de La Favorita por dentro y analizar el estado del inmueble que "está impecable", sostuvo a este medio una fuente que conoce en detalle el estado actual del edificio.

La reactivación de La Favorita en 2023 supuso una inversión edilicia por parte de los anteriores administradores que resiste al paso del tiempo y el uso comercial que se dio hasta hoy.

Viento en popa por La Favorita

Los detalles del acuerdo están bajo siete llaves, por eso la visita del grupo de Uruguay a Rosario supone un paso importantísimo para el definitivo desembarco de los empresarios y la marca Indian. Sumado a esto, la firma oriental ya comenzó con búsquedas laborales en el país y hasta contrató en los últimos meses a una profesional recibida en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Fuentes vinculadas al traspaso y consultadas por La Capital aseguraron que el interés está intacto y que el arribo de la marca se dará; sin embargo, hoy la demora en la concreción de la operación está vinculada a "cuestiones administrativas para poner el inmueble en condiciones". Otra fuente, aseguró que están ligadas al cambio de titularidad de los servicios y la renovación de los planos que, por el tipo de inmueble, se debe hacer cada cinco años.

Cuando esté todo dado, los actuales titulares del edificio, descendientes de Ramón y Ángel García, los fundadores de la gran tienda La Favorita, cruzarán papeles con el Grupo Parisien para el definitivo traspaso del histórico espacio rosarino.

Antes del grupo uruguayo

Este 2026 es un año de cambios para el destino de La Favorita. El primer semestre estuvo marcado por los desencuentros entre Onatisur (la firma de capitales rosarinos que se había hecho cargo de su explotación hasta octubre de 2027) y Compañía de Asturias, la dueña del inmueble. Acusaciones cruzadas, la escalera mecánica rota, caída en las ventas y un contexto desfavorable empujaron a la ruptura anticipada de las partes. Así, y con un acuerdo de salida muy discutido entre el exlocador y el locatario, el vaciamiento de los negocios que integraban el inmueble (se había conformado una especie de centro comercial) fue el paso previo para el cierre de persianas definitivo, que se produjo meses atrás.

El pago de la seña de 50 mil dólares garantizó algunas condiciones para avanzar en la negociación. Una era que no existieran problemas irresueltos en la extinción anticipada del contrato entre Onatisur y Compañía de Asturias. Otra, que las instalaciones fueran desmontadas de estructuras o mobiliario. En tercer lugar, la imprescindible inspección e informes técnicos del grupo uruguayo interesado, los cuales se realizaron en las últimas semanas. Es un secreto a voces de la city rosarina que entre Onatisur y Grupo Parisien el precio del inmueble, dólar más, dólar menos, ya está acordado, aunque hay hermetismo.

¿Quiénes son los interesados?

El grupo Parisien tiene puesta su mirada en Rosario. Es un importante holding minorista de capitales uruguayos fundado y liderado por la familia de Enrique Manhard con tradición y experiencia a lo largo de 60 años en la banda oriental. En la Argentina el grupo está presente desde noviembre de 2024 con una inversión superior a los 6 millones de dólares.

Su caballito de batalla "Indian", dedicado al subgénero "fast chic", es también conocido como el “H&M uruguayo”, dedicado fundamentalmente a la moda femenina. Una apuesta de bajos precios para entrar rápido a los mercados que intenta seducir.

En la actualidad, y de acuerdo con su propia web, Indian cuenta con dos sucursales en la calle peatonal Florida de Capital Federal, además de unidades en las avenidas Cabildo, Santa Fe y Rivadavia, en la localidad de Martínez. En el interior abrió en Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y Corrientes.

En Rosario, los responsables del centro comercial Portal Rosario confirmaron que Indian abrirá allí.

En peatonal Córdoba al 1000 tienen proyectado instalar un megalocal, sobre dos espacios que supieron ocupar la cadena de electrodomésticos Casa D'Ricco y la óptica Schellhas, a pasos de La Favorita. No se descarta que mantengan este espacio con otra unidad de negocios a pesar de desembarcar en la tienda de Sarmiento y Córdoba.

En Uruguay es la principal cadena de retails con más de 40 sucursales en este país limítrofe, Argentina y Paraguay, y cuenta con 1.200 colaboradores, 82 por ciento mujeres. Además, comercializa a través de la plataforma de venta online.