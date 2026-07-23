Estrenos de cine en Rosario: adelanto de la nueva de Spider-Man, animación y reposición de un éxito de terror

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas
Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.
Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.
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Las carteleras de cine de Rosario vuelven a proyectar el éxito de terror de 2026 “Backrooms”. La producción de A24 se convirtió en un hito para el cine independiente al ser una de las películas independientes más taquilleras del año. Por eso ahora llega la versión extendida de la película basada en la leyenda de internet The Backrooms.
Ambientada en 1990, la historia sigue a Clark, un vendedor de muebles. Tras la misteriosa desaparición de Clark al cruzar un portal hacia un laberinto de oficinas vacías conocido como las Backrooms, su terapeuta se adentra en ese inquietante espacio con la misión de encontrarlo y rescatarlo.
En esta nueva edición se incorporan 16 minutos de material inédito y una escena postcréditos exclusiva. Además, expande el recorrido por los inquietantes e infinitos espacios de las Backrooms, ofreciendo una experiencia todavía más inmersiva para los fanáticos del terror.
Dirigida por Momoko Seto, “El gran viaje” es una película de animación que relata una fábula ecológica para reflexionar sobre la supervivencia y el futuro de la vida en la Tierra.
La historia sigue a cuatro semillas de un diente de león, las únicas supervivientes de una serie de explosiones nucleares que están destruyendo el planeta. Lanzadas al espacio, emprenden un viaje extraordinario en busca de un nuevo hogar donde puedan echar raíces y garantizar la continuidad de su especie.
El próximo miércoles, en un preestreno oficial, llega a los cines “Spider-Man: Un nuevo día”, la nueva entrega del superhéroe de Marvel dirigida por Destin Daniel Cretton.
La película está protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink y Jacob Batalon, y abre un nuevo capítulo en la historia de Peter Parker tras el éxito mundial de “Spider-Man: Sin regreso a casa”.
La trama transcurre cuatro años después de los acontecimientos de la película anterior. Peter Parker ya es un adulto y vive completamente solo, luego de haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Mientras combate el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se dedica por completo a proteger la ciudad como Spider-Man.
Sin embargo, el aumento de las exigencias pone al límite al héroe y desencadena una inesperada evolución física que amenaza su propia existencia. Al mismo tiempo, una extraña ola de crímenes lo enfrenta a una de las amenazas más poderosas que haya conocido.
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A la par de los estrenos que desembarcaron el 16 de julio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera las siguientes películas:
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A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.
Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:
Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.
Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.
El adolescente, de 18 años, fue hallado tendido en una vereda del barrio Hospitales con la cara manchada de sangre. Demoraron a un sospechoso de 37 años