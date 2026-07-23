Estrenos de cine en Rosario: adelanto de la nueva de Spider-Man, animación y reposición de un éxito de terror

Títulos para todos los gustos desembarcan este jueves en las salas de la ciudad. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Las carteleras de cine de Rosario tendrán el preestreno de la nueva película de Spider-Man

Como todos los jueves, los cines se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se actualiza con propuestas para todos los gustos.

Aunque hoy el mundo del streaming predomina en el mundo audiovisual, la mística del cine no tiene comparación. Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Las carteleras de cine de Rosario vuelven a proyectar el éxito de terror de 2026 “Backrooms”. La producción de A24 se convirtió en un hito para el cine independiente al ser una de las películas independientes más taquilleras del año. Por eso ahora llega la versión extendida de la película basada en la leyenda de internet The Backrooms.

Ambientada en 1990, la historia sigue a Clark, un vendedor de muebles. Tras la misteriosa desaparición de Clark al cruzar un portal hacia un laberinto de oficinas vacías conocido como las Backrooms, su terapeuta se adentra en ese inquietante espacio con la misión de encontrarlo y rescatarlo.

En esta nueva edición se incorporan 16 minutos de material inédito y una escena postcréditos exclusiva. Además, expande el recorrido por los inquietantes e infinitos espacios de las Backrooms, ofreciendo una experiencia todavía más inmersiva para los fanáticos del terror.

"El gran viaje". Francia. 75 minutos

Dirigida por Momoko Seto, “El gran viaje” es una película de animación que relata una fábula ecológica para reflexionar sobre la supervivencia y el futuro de la vida en la Tierra.

La historia sigue a cuatro semillas de un diente de león, las únicas supervivientes de una serie de explosiones nucleares que están destruyendo el planeta. Lanzadas al espacio, emprenden un viaje extraordinario en busca de un nuevo hogar donde puedan echar raíces y garantizar la continuidad de su especie.

"Spider-Man: un nuevo día" (preestreno). Estados Unidos. 144 minutos. Sólo miércoles 29 de julio

El próximo miércoles, en un preestreno oficial, llega a los cines “Spider-Man: Un nuevo día”, la nueva entrega del superhéroe de Marvel dirigida por Destin Daniel Cretton.

La película está protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink y Jacob Batalon, y abre un nuevo capítulo en la historia de Peter Parker tras el éxito mundial de “Spider-Man: Sin regreso a casa”.

La trama transcurre cuatro años después de los acontecimientos de la película anterior. Peter Parker ya es un adulto y vive completamente solo, luego de haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos. Mientras combate el crimen en una Nueva York que ya no lo conoce, se dedica por completo a proteger la ciudad como Spider-Man.

Sin embargo, el aumento de las exigencias pone al límite al héroe y desencadena una inesperada evolución física que amenaza su propia existencia. Al mismo tiempo, una extraña ola de crímenes lo enfrenta a una de las amenazas más poderosas que haya conocido.

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Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcaron el 16 de julio, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera las siguientes películas:

"La Odisea" (acción): Christopher Nolan presenta La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de película IMAX®. La cinta lleva la saga fundacional de Homero a las salas de IMAX® por primera vez.

Christopher Nolan presenta La Odisea, una épica de acción mitológica filmada alrededor del mundo utilizando una nueva tecnología de película IMAX®. La cinta lleva la saga fundacional de Homero a las salas de IMAX® por primera vez. ”Moana” (aventuras): Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo.

Moana responde al llamado del Océano y, por primera vez, se aventura más allá del arrecife de su isla de Motunui junto al infame semidiós Maui en un viaje inolvidable para restaurar la prosperidad de su pueblo. "Minions & Monstruos" (aventuras) : Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon.

: Esta es la historia desenfrenada, ridícula y totalmente real de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, perdieron todo, desataron monstruos sobre el mundo y luego unieron fuerzas para intentar salvar al planeta del caos que ellos mismos crearon. "Toy Story 5" (aventuras): Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.

Los juguetes están de vuelta en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El trabajo de Buzz, Woody, Jessie y el resto del grupo se dificulta exponencialmente cuando se enfrentan a esta nueva amenaza para el tiempo de juego. Dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins. "El día de la revelación" (ciencia ficción): se trata de la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes y exitosos de la historia del cine. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la historia plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo?

se trata de la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes y exitosos de la historia del cine. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo, la historia plantea una inquietante pregunta: ¿qué ocurriría si la humanidad descubriera que no está sola en el universo? "Scary Movie: terroríficamente incorrecta" (comedia): veintiséis años después de escapar de un asesino enmascarado sospechosamente familiar ("Ghostface"), los Cuatro del Núcleo están de vuelta en la mira del asesino y ninguna propiedad intelectual del cine de terror está a salvo. Marlon Wayans ("Shorty"), Shawn Wayans ("Ray"), Anna Faris ("Cindy") y Regina Hall ("Brenda") se reúnen en Scary Movie junto a los favoritos que regresan y otras caras nuevas para abrirse paso a través de reinicios, remakes, secuelas, precuelas, secuelas, spin-offs, terror elevado, historias de origen, cualquier cosa que tenga la palabra legado en ella y cada "capítulo final" que no sea absolutamente definitivo.

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“Obsesión” (suspenso): el anhelo romántico desesperado de un chico por su amor platónico de toda la vida desencadena un siniestro hechizo: Niki se vuelve irracionalmente obsesiva hasta convertirse en la sombra de Bear. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en una perturbadora pesadilla. Potente metáfora sobre la cosificación de las relaciones románticas y de los límites a los que estamos dispuestos a llegar movidos por el deseo de ser correspondidos.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Uno de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.