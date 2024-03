Esta noche se entregan los Oscar y "Oppenheimer" va por toda la gloria

En esta edición, la categoría de actriz principal es tal vez la más disputada. Emma Stone venía liderando la carrera como la favorita por su interpretación de una especie de Frankenstein femenina en “Pobres criaturas”. Pero el premio del Sindicato de Actores (el SAG, un alto indicador del Oscar) se lo llevó Lily Gladstone por su trabajo en “Los asesinos de la luna”. Y eso puso en duda el favoritismo por la actriz de “La La Land”. Si Gladstone se queda con el Oscar, se convertirá en la primera actriz indígena en recibir la estatuilla.

En los rubros de guión, tanto original como adaptado, la Academia de Hollywood suele distinguir a los directores-autores a los que no les dará el premio mayor. Y a veces suelen ser primerizos en la competencia. De esta forma pueden tener chances los guiones originales de “Anatomía de una caída”, “Vidas pasadas” y “Los que se quedan”. Entre los adaptados, sino ganara “Oppenheimer”, podrían tener un reconocimiento “American Fiction” o “Zona de interés”.

“Zona de interés” también corre con ventaja en la categoría de mejor película internacional. En esa grilla figuran además la española “La sociedad de la nieve”, que fue un suceso en Netflix, y la entrañable “Días perfectos”, del veterano Wim Wenders. Sin embargo, el film del británico Jonathan Glazer tiene el peso de competir en otras importantes categorías, como mejor película, dirección y guión adaptado.

Los premios mayores, el de mejor película y mejor director, parecen reservados casi exclusivamente a “Oppenheimer” y Christopher Nolan. Salvo que la Academia repita la trillada pirueta de dividir estos reconocimientos en dos films diferentes, como sucedió con “Luz de luna” y “La La Land” o con “Coda” y “El poder del perro”, por nombrar casos recientes.

¿Y qué pasa con “Barbie”, el bombazo de taquilla del año pasado que recibió muy buenas críticas y figuró en todas las entregas de galardones recientes? Bueno, “Barbie” podría convertirse en la gran perdedora de la noche a pesar de sus ocho nominaciones. Los votantes de la Academia la dejaron afuera de dos categorías fundamentales (mejor director y mejor actriz principal), lo que despertó muchísima controversia, ya que Greta Gerwig (la realizadora y guionista) y Margot Robbie (la protagonista y productora) fueron las principales impulsoras del proyecto. Además la comedia no cosechó ninguna distinción importante en las antesalas del Oscar (los premios SAG o del sindicato de productores), salvo algunos trofeos para el tema de Billie Eilish “What Was I Made For?”.

Billie Eilish - What Was I Made For? (Official Music Video)