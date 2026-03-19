Ca7riel y Paco Amoroso llevaron a "Gran Hermano" el escándalo de Emilia Mernes y Tini

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Un opositor en Newell's sugirió que el partido que el Rojinegro le ganó a Huracán fue arreglado
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Para recibir a Central, Alfredo Berti tiene dos bajas en Independiente Rivadavia
Economía
En el Gran Rosario, el desempleo es del 6,5 % y la subocupación del 13 %
Política
Pullaro lideró una reunión de gabinete ampliado y se despegó de Milei
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Un jugador se enganchó un dedo en un cartel y sufrió una grave lesión
Salud
Rosario monitorea la viruela del mono, pero aseguran que no hay alerta sanitaria
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Va a juicio por difundir imágenes de sus compañeras desnudas creadas con IA
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Un diputado compró un rifle por internet y lo recibió en el Congreso
Policiales
Detenido por matar a su padrastro, fue acusado de un crimen con alevosía
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YPF: la Justicia de EEUU suspendió las demandas y benefició a Argentina
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Se entregó "Miguelito", buscado por la balacera a un supermercado y un crimen
La Ciudad
Santa Fe creó un fondo propio para sostener las escuelas técnicas
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En una misma cuadra de Empalme, un ataque a tiros y la captura de dos ladrones
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Lo mataron para robarle la moto: piden 22 años y medio de prisión para el acusado
La Ciudad
Anuncian donaciones de bienes decomisados para ayudar a clubes y escuelas
La Ciudad
Crisis en discapacidad: nuevo paro para reclamar por la ley de emergencia
La Ciudad
Llega a Rosario una nueva edición de la Fiesta Nacional del Helado Artesanal
Policiales
Cocaína en la Terminal: tres imputados por traer droga en micros desde Salta
La Ciudad
Docentes y estudiantes de la Escuela Magnasco temen el cierre del turno noche
El Mundo
Cómo se puede votar desde Rosario para las elecciones en Italia