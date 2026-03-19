La Capital | Zoom | Paco Amoroso

Ca7riel y Paco Amoroso llevaron a "Gran Hermano" el escándalo de Emilia Mernes y Tini

El dúo ingresó a la casa más famosa del país para dar un show y sorprendieron con ironías sobre el escándalo que involucra a las artistas pop

19 de marzo 2026 · 10:52hs
Ca7riel y Paco Amoroso inregsaron al confesionario para nominar a Tini y Emilia

Ca7riel y Paco Amoroso inregsaron al confesionario para nominar a Tini y Emilia

La casa de "Gran Hermano: Generación Dorada" recibió en su última emisión una visita muy especial. En medio del aislamiento, ingresaron Ca7riel y Paco Amoroso para brindar un show y el dúo de cantantes protagonizó un divertido episodio en el que hicieron referencia al escándalo que involucra a Emilia Mernes y Tini Stoessel.

Cabe remarcar que el dúo se encuentra en pleno lanzamiento de su nuevo álbum Free Spirits. En los últimos días adelantaron algunas de las canciones que formarán parte del proyecto, como una colaboración junto a Jack Black y con Sting, además de incluir participaciones de Anderson Paak y Fred again. En ese contexto, llegaron a la casa más famosa del país para sorprender a los participantes.

Ahora bien, todo esto se dio en medio del escándalo que rodea a las dos artistas pop. En los últimos días, Emilia Mernes quedó en el centro de la escena luego de que varias figuras dejaran de seguirla en redes sociales, entre ellas María Becerra, Tini Stoessel y Antonela Roccuzzo. Si bien no se conocen los motivos concretos, los movimientos encendieron rumores y se volvieron tema de debate en programas de espectáculos y redes.

En ese marco, Ca7riel y Paco Amoroso no solo ofrecieron un show para los “hermanitos”, sino que también ironizaron sobre la situación entre Emilia y la triple T.

>> Leer más: Ca7riel y Paco Amoroso reclutaron a otro cómplice para sus locuras: Jack Black

El divertido episodio de Ca7riel y Paco Amoroso

Antes de que el dúo brinde su mini show para los hermanitos de Gran Hermano, recorrieron las instalaciones de la casa más famosa del país. En ese contexto, Ca7riel y Paco ingresaron al famoso confesionario para hablar con el Big y simular una gala de nominación.

"Quiero nominar a Tini y a Emilia. Son unas pesadas. Me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo... Basta! Basta de la guerra, a hacer la paz. Con la música no", bromeó Ca7riel frente a la cámara.

Rápidamente, el momento se volvió viral en redes sociales y desató una ola de memes.

>> Leer más: Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

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