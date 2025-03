Ernestina Pais habló de su adicción al alcohol y cómo se recuperó: "Se puede"

“El consumo problemático no empieza el día que vos levantás la copa, sino que empieza cuando vos empezás a no decir lo que te está pasando. Empecé a vivir un infierno”, compartió Ernestina. Según contextualizó, llevaba una vida profesional muy intensa cuando apareció la pandemia con su pausa obligatoria. Este freno abrupto profundizó una sensación de angustia que ya experimentaba: “Estábamos todos endeudados y yo empecé a usar el alcohol para calmar y tapar la angustia”, afirmó.

Ernestina se refirió a las dificultades que tuvo para buscar el acompañamiento necesario: “Como yo soy una omnipotente narcisista, como la mayoría de los adictos, decía ‘yo puedo sola’”, apuntó. Un accidente doméstico producto del consumo, en el que terminó con la mano fracturada, fue un llamado de atención a su entorno.

El proceso de recuperación de Ernestina Pais

“No me acordaba de nada. Ahí mi familia, que ya tenía todo armado, me dijo ‘sí, tranquila, te vamos a llevar al sanatorio para que te vean la mano’. Y cuando llegué al sanatorio estaba la persona del juzgado que me comunicó que a partir de ese momento yo entraba a la judicialización”, relató Pais, quien sumó que si bien le costó aceptar la medida en ese momento, más adelante pudo comprenderla como un gesto de amor y cuidado.

Ernestina compartió cómo fue su experiencia en un centro de recuperación. “Era un lugar mixto, pero me tocó estar en un cuarto con mujeres. De golpe estás en un lugar con reglas propias del lugar donde tenés que hacer caso, conviviendo en una habitación con dos personas más. El lugar en el que yo estuve es estrictísimo. No te dejaban pasar ni una. No te dejaban ni maquillarte. Había una cuestión de estar despojado de todo y de la igualdad entre todos”, detalló la conductora.

"Para mí hoy es un orgullo. No bebo hace un año y tres meses. Para mí fue hermoso que antes de venir acá me preguntaron si tenía alguna restricción con lo que comía y yo dije ‘no bebo alcohol’”, cerró Pais.