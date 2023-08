"Equitación vegana": cómo es el detrás de escena del deporte que se volvió viral

La equitación sin caballos no tiene que ver con una postura vegana o antiespecista, a pesar de que la ha denominado de esa manera, sino que es una práctica cultural particular de Finlandia. No es nada nuevo. Los videos que se volvieron tendencia en redes fueron filmados en la ciudad de Seinäjoki, donde anualmente, desde 2013, se desarrolla la competencia que convoca a más de mil personas.