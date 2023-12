Emocionada, Fátima Flórez confirmó la visita de Milei a su espectáculo

Fátima Florez arrancó su temporada y no podía faltar la imitación de Javier Milei

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Felejercitodelam%2Fstatus%2F1740515498843103586&partner=&hide_thread=false Fátima cuenta por qué se fue del certamen #LAM pic.twitter.com/HnDD8qLBjm — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) December 28, 2023

Sobre la decisión de imitar al presidente, compartió: “Al pasar muchas horas con él, lo miro mucho. Él sabía que lo iba a imitar. Le encantó desde el vamos la idea. El día que yo subí la foto caracterizada de Javier a mi Instagram que explotó y que gustó mucho, le dije: ‘después lo vas a ver en el teatro’”.



Cuando le señalaron si no existía alguna tensión por personificar a su pareja, Fátima apuntó: “Como artista, ¿cómo no voy a interpretar al presidente de los argentinos? Bueno, es mi novio, ¿y qué querés que haga? ¿Que no imite a mi novio? Es una responsabilidad más grande. Si bien siempre la tuve, ahora siento más ojos puestos en mi trabajo”.

Finalmente, aseguró que el público recibió con efusividad la imitación de Milei en la obra: “Debutamos el otro día y ustedes no saben lo que es cuando entra el personaje, explota el teatro, se pone la gente de pie, aplauden, ovacionan. Él nunca lo vio, pero mañana viene al teatro y va a disfrutar del show”, cerró.