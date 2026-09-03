Emilia Mernes fue vinculada con Rodrigo De Paul y su equipo de prensa respondió con un comunicado

Tras las versiones que vinculaban a Emilia con la pareja de Tini, el equipo de prensa de la cantante desmintió la información y cuestionó a los medios

Mientras Tini atraviesa una supuesta pelea familiar por sus bienes y ganancias, otro conflicto volvió a instalarse en los programas de espectáculos. En las últimas horas, reflotaron los rumores de una supuesta rivalidad entre la cantante y Emilia , lo que derivó en una rápida respuesta oficial por parte del equipo de prensa de Mernes.

Si bien las especulaciones sobre un distanciamiento entre ambas figuras del pop parecían haber quedado atrás, el tema cobró fuerza nuevamente tras las declaraciones del panelista Gustavo Méndez en el ciclo "A la mañana con Moria". Según reveló el periodista, la tensión habría surgido tras un acercamiento entre Mernes y Rodrigo De Paul, actual pareja de Tini, en un evento. “ Aparentemente, Emilia le habría tirado la boca a De Paul. Él levanta la mirada y ve a las amigas de Tini”, detalló al aire.

En este marco, aunque ninguna de las protagonistas hizo declaraciones públicas, el equipo de comunicación de Emilia emitió un comunicado oficial para desmentir la versión periodística de Méndez.

El comunicado oficial de la prensa de Emilia Mernes

“El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, comienza el comunicado oficial que compartieron en redes sociales.

En el texto, además, remarcaron la importancia de “chequear la información antes de su publicación”, no como una opción, sino como un “deber inherente al ejercicio periodístico”. En ese sentido, solicitaron: “Que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”.

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas, la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, concluyeron desde el equipo de la cantante.