Elon Musk suspendió la cuenta de Twitter de Kayne West por sus posteos antisemitas

"Me gusta la gente judía, pero también me encantan los nazis", aseguró el rapero antes de publicar una esvástica y una Estrella de David entrelazadas en la red social

Las declaraciones controversiales de West no solo generaron un fuerte repudio entre sus seguidores y en general entre los usuarios de Twitter sino que, además, provocaron que varias de las marcas que eran sponsors de su carrera decidiera rescindir sus contratos . La polémica explotó cuando tuiteó una foto promocional de su campaña presidencial de 2024 antisemita. La publicación fue eliminada de Twitter a las pocas horas.

Abel Pintos le hizo una propuesta a una participante de "Got Talent Argentina"

West hizo el posteo horas después de que afirmara en una entrevista en el programa "Infowars", que conduce Alex Jones, que le gusta la figura de Adolf Hitler. “De este tipo que inventó las autopistas y que inventó el micrófono que yo uso como músico ya ni siquiera puedes decir en voz alta que hizo algo bueno alguna vez y estoy harto de eso. Me he cansado de las clasificaciones”, aseguró el artista, y añadió: “Hay muchas cosas que me gustan de Hitler. Muchas cosas”.