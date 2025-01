Uno de los seis empresarios más ricos de la Argentina fue padre con una modelo 44 años menor

elina3.jpg

“Bienvenida al mundo Kahlo Milagro Constantini”, reza el inicio del escrito en redes junto a dos tiernas fotos. La primera muestra a Elina recostada con Kahlo sobre su pecho, recién salida de su vientre, y a Eduardo inclinándose para besarla en la frente. La escena refleja amor, cuidado y conexión familiar.

elina4.jpg

Mientras que la segunda foto está centrada en Elina, capturada por Eduardo, alimentando a su hija por primera vez después de ser llevada nuevamente a la habitación y fuera del quirófano.

anacio.jpg

“La felicidad y la emoción indescriptible en el gran día. Nació nuestra hija, nuestro sueño. Estamos colmados de agradecimiento a la vida”, expresaron los padres de la pequeña.

fer4.jpg

Y continuaron agradecieron a “todo el equipo fabuloso de Sanatorio Los Arcos. Nuestro obstetra Leonardo Mezzabota, al gran director Jorge Lantos y a su secretaria Paula Leis. Al jefe de ginecología, Sebastián Alessandria, y a su jefe de Neonatología, Jorge Lezcano. A todas las enfermeras y al fundador del sanatorio, Claudio Belocopitt, que estuvo pendiente en cada momento”.

elina.jpg Elina y Eduardo, cuando anunciaron que estaban esperando un hijo.

“Kahlo te amamos mucho. Tus papás, Elina y Eduardo”, finalizó el tierno mensaje que anunció la llegada de su primera hija en conjunto, junto a un corazón rojo.

elina2.jpg

La publicación se llenó de felicitaciones rápidamente y en una hora superaron los 4900 likes y llegaron a casi 400 comentarios que compartían la alegría con los nuevos papis.

eliana9.jpg

Después de meses de espera, el 17 de enero de 2025, Eduardo y Elina Constantini le dieron la bienvenida a su primera hija juntos, Kahlo Milagro Constantini.

eliana0.jpg

Sobre el nombre que eligieron para la beba, Elina afirmó: “Soy muy fanática de Frida y me gusta lo que el nombre representa, ese espíritu de valentía y expresión genuina. Llamar a mi hija así es una forma de homenajear a esta gran artista. Desde que estoy embarazada, siento que Kahlo Milagro me acompañó en cada paso que di de una forma especial, diría que me enriqueció como mujer y profesional”.

elianas.jpg

