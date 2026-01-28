Polémica en redes por el nombre que eligió Cami Homs para su hija: ¿indirecta a Tini Stoessel?

El nombre Aitana generó revuelo en redes por su asociación con el pasado de la cantante

La elección del nombre de la hija de Cami Homs reavivó una vieja polémica vinculada a Tini Stoesse

Después de meses de espera, Cami Homs y José “Pepe” Sosa se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Aitana . Así lo dio a conover el panelista Fede Bongiorno en su cuenta de X. La noticia generó una ola de mensajes de felicitaciones y alergia en redes sociales, aunque también dio lugar a un inesperado debate entre los usuarios. En redes sociales, comenzaron a cuestionar el nombre elegido y a vincularlo con una supuesta indirecta hacia Tini Stoessel .

Para entender estas especulaciones, cabe recordar que, si bien hoy Cami Homs atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida junto a Sosa, en el pasado estuvo envuelta en un conflicto mediático tras su separación de Rodrigo De Paul y el inicio de la relación del futbolista con Tini . La polémica estalló cuando se confirmó el romance entre De Paul y la cantante, ya que se puso en duda la coincidencia de las fechas con la ruptura de la modelo y el futbolista.

En aquel entonces, entre rumores en la prensa, supuestas indirectas en redes sociales e incluso referencias en algunas canciones, la situación mantuvo la atención mediática durante meses. Con el tiempo, el conflicto se fue diluyendo y cada uno continuó su vida con nuevas parejas.

Ahora bien, la controversia volvió a instalarse en las últimas horas a partir de la elección del nombre de la hija de Cami Homs , que para algunos usuarios no pasó desapercibida y reavivó la supuesta rivalidad.

Embed Nació Aitana, la hija de Cami Homs y José Sosa pic.twitter.com/PRm6YohS6F — fefe (@fedeebongiorno) January 28, 2026

>> Leer más: Camila Homs y José Sosa confirmaron que esperan su primer hijo: su historia de amor

Por qué el escándalo con el nombre "Aitana"

La elección del nombre de la hija de Cami Homs volvió a encender la polémica en redes sociales. El motivo es que muchos usuarios asocian el nombre Aitana con una cantante española que estuvo vinculada a un escándalo mediático que involucró a Tini Stoessel en el pasado.

Aitana es el nombre de la artista española con la que se rumoreó que Sebastián Yatra habría sido infiel a Tini Stoessel cuando ambos mantenían una relación. Cabe recordar que a mediados de 2019, Tini confirmó públicamente su noviazgo con el cantante colombiano. Sin embargo, en mayo de 2020, en plena cuarentena, la pareja anunció su separación.

image

“Decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero la vida nos lleva por caminos distintos”, escribieron en aquel entonces en sus redes sociales, asegurando que la ruptura se dio en buenos términos. Sin embargo, comenzaron a circular versiones que hablaban de una tercera en discordia.

Entre los nombres mencionados aparecieron el de Danna Paola y el de Aitana, con quien tiempo después Sebastián Yatra confirmó su relación amorosa. Estos rumores fueron reforzados años más tarde por la periodista Yanina Latorre en el programa LAM.

En 2023, la panelista aseguró que algunas de las canciones de desamor que Tini interpretaba en sus shows estaban dedicadas a Yatra. “En una parte del show Tini canta temas tristes particularmente dedicados a un ex. Ella habla del beso y del desamor”, señaló. “No está hablando de Rodrigo, le está pegando al ex”, agregó, en referencia al cantante colombiano. Incluso, Latorre afirmó que Aitana “era la amiga” de Tini.

image

En este contexto, para muchos usuarios, la elección del nombre Aitana por parte de Cami Homs remite a la rivalidad mediática en la que estuvo envuelta Tini Stoessel, la actual novia de su expareja.

>> Leer más: "Futttura" en Rosario: Tini Stoessel confirmó su show y anunciaron la venta de entradas