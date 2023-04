El rosarino Sebastián Cobelli es el primer finalista de "El Hotel de los Famosos 2"

"El hotel de los famosos 2" ya tiene a su primer finalista, después de dos meses y medio de competencia: el rosarino Sebastián Cobelli, ex futbolista de Newell's Old Boys, derrotó a Damián Ávila en la competencia con gran demanda física. Horas antes, había quedado afuera Fernando Carrillo.

“Estoy muy feliz y muy contento. Me costó mucho todo, a veces me quedaba sin saliva y no podía respirar. Y sabía que iba por el objetivo, sabía que tenía que estar en la instancia final y me tenía mucha fe”, contó Sebastián.