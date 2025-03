El Plan de la Mariposa en Rosario: canciones profundas en un mundo hostil

Sus integrantes son los cinco hermanos Andersen (Sebastián y Camila en voz, Valentín en guitarras y voz, Máximo en teclado y Santiago en violín), junto a Andrés Nör en bajo y Julián Ropero en batería, parte de la familia extendida.

Antes de su regreso a Rosario, en lo que será su primera fecha del año en el país (por fuera de festivales) y la única anunciada por el momento, Sebastián, el mayor del clan, habló con La Capital de la metamorfosis de las canciones y de la potencia de sus presentaciones en vivo. "Tenemos muchas ganas de ir para allá. La última vez que tocamos en el Anfi estuvo hermoso, me encantó ese lugar. Ojalá que podamos repetir y sea otra gran noche", anticipó el músico.



Ocurre algo muy especial con las canciones de El Plan en vivo. ¿Cómo sentís que esa energía de la gente va transformando los temas?

Me encanta tocar las canciones en vivo porque toman otra fuerza y se resignifican de otra manera. Por eso también nos gusta sacar discos en vivo, porque las canciones toman otro poder y otra energía cuando son cantadas por mucha gente. Eso es lo que nos interesa construir, ese viaje colectivo entre nosotros y la gente, poder crear una obra que incluya esas dos fuerzas. Sacamos el disco en vivo de “Correntada” al toque porque además, y estamos muy agradecidos por esto, la gente lo recibió muy bien de entrada. Ese recibimiento se vio plasmado en que en la presentación del disco, todos los temas están muy cantados. Eso es muy lindo. Las canciones van tomando fuerza y crecen, no son las mismas cuando nacen que después de un tiempo. Es muy interesante ese recorrido, y a todo El Plan nos gusta darle a cada canción la mejor oportunidad. La gente nos acompaña mucho en este viaje que vamos creando, y lo hacen con alegría, con amor. Yo creo que la gente no solamente viene a escuchar o ver lo que hacemos, sino a ser partícipes, a crear en conjunto esa cosa nueva que existe solamente ahí.

La música en vivo siempre tiene algo de ritual, pero en el caso de El Plan cobra otra dimensión. La gente celebra esa comunión y ese encuentro que se da a través y en torno a las canciones. ¿Cómo lo viven ustedes?

Ojalá sea así. Nosotros lo vivimos así, nos predisponemos de esa manera cada vez que vamos a tomar. Los rituales están al final en todos lados, se pueden encontrar en todas las cosas. Así que los shows sin dudas nos gusta vivirlos desde ese lugar, que tiene que ver con conectar con lo que está pasando. Al menos a mí es eso lo que me está pasando, poder vivir la música de esa manera, sacarme lo que tengo adentro, mover el cuerpo sin importarme si bailo bien o mal, sino entregarme al movimiento. Con la música al servicio de poder alinear los sentimientos y lo que el cuerpo carga.

Antes de volver a Rosario, van a estar de gira por Europa. ¿Qué importancia tiene para ustedes poder llevar su música a otras latitudes?

Por un lado, vamos a tocar para los argentinos que están allá. Eso hace que las fechas sean muy emotivas porque tiene que ver con el que se va y sufre el desarraigo, por más que la esté pasando bien o haya encontrado algo copado del otro lado del mundo. Igual se extraña la tierra y la cultura, y en ese ratito y en ese lugar, es como estar en Argentina. Es como teletransportarse con la música. Para mí salir de gira por Europa es poder llevarle un poquito de casa a los que están allá, y eso es algo muy lindo. Por otro lado, también tiene que ver con conectar con las tribus nativas de otros lugares. Eso está muy bueno y está pasando cada vez más. Es un regalazo y una bendición poder viajar haciendo lo que te gusta. Así que lo aprovechamos y lo disfrutamos al máximo.

Sin caer en la ingenuidad, las letras de El Plan en general invitan a una conexión con una dimensión profunda de la existencia humana.

Creo que nuestras canciones pasan por lugares más luminosos y también por otros más oscuros. Tiene que ver con bucear por lo jodido que a veces tiene la experiencia de estar vivo, y poder enfrentar lo que viene con fuerza, saliéndose de la victimización y haciéndose cargo cada uno de lo que le toca. Cuando cantamos sobre estas cosas con mis hermanos, en principio lo hacemos para nosotros mismos. No es que buscamos una bajada de línea, nunca está esa intención. Si después a alguien le resuena, bienvenido sea. Me gusta pensarlo así porque también es un lugar más liviano.

¿Qué descubrieron de su vínculo como hermanos después de tanto tiempo de trabajar juntos?

Hemos vivido muchos procesos. Creo que lo más importante fue tratar de resetear los roles que cada uno tenía en la casa, y encontrar nuevas dinámicas en este vínculo que tenemos ahora, en el que aparte de ser hermanos y amarnos, somos socios en este viaje, en este sueño que tenemos en común. Eso es lo que hemos ido aprendiendo y lo que cultivamos adentro nuestro y lo que charlamos para ir encontrando el equilibrio y poder sostenerlo en el tiempo. La palabra es súper importante. Cada uno va mutando, va creciendo y se va desarrollando, y lo más importante en esto que nos une es que cada uno esté cómodo y conforme con el lugar que ocupa en esta experiencia. Eso lleva tiempo, requiere escuchar y entender que el otro no va a estar siempre en el mismo lugar. Se trata de acompañarnos mutuamente para que ese proceso sea saludable.

¿Qué les sorprende todavía de este camino con la música?

Crear canciones es lo más lindo que hay. Es un momento de conexión con algo más grande, con algo que de alguna manera te excede. Y también hay ciertos momentos de las tocadas en vivo en los que me sigue sorprendiendo y llenando el alma lo que pasa, en los que también conectamos con algo más grande. Eso me gusta porque te saca del ego, de tus propios pensamientos, y te lleva a un lugar más cercano a los demás y a todo lo que te rodea.