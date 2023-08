"El oso": el regreso de la serie revelación de 2022

Esta vez, los personajes, bajo la presión de la apertura del nuevo restaurante, tendrán que lidiar con sus propios miedos y quizás, por el camino, aprender que se puede compaginar la obsesión con el trabajo con la vida personal. Carmy se dará cuenta de que no tiene vida propia, que no sabe qué hacer con su tiempo más allá del trabajo. Richie, más allá de sus problemas personales tras su divorcio y la custodia de su hija, comenzará a replantearse si tiene algún objetivo vital. Le preocupa no encajar en el flamante emprendimiento. ¿Y si no sirve para nada? En cuanto a Sydney, intentará empoderarse en su nueva posición, pero algunos fantasmas comenzarán a obsesionarla. Ella se pregunta si ha elegido un buen socio para comenzar esta aventura, si confía realmente en Carmy.

Con el correr de los capítulos irán apareciendo nuevos personajes. El actor Will Poulter (“El renacido”, “Midsommar”, “Guardianes de la Galaxia vol. 3”) se une al elenco como un chef pastelero de origen británico-holandés. En el papel de Luca, Poulter hace su aparición en el cuarto episodio como mentor de Marcus (Lionel Boyce), quien viaja a Copenhague con la esperanza de perfeccionar sus habilidades como pƒtissier mientras el bar The Beef se transforma en el restaurante The Bear. En tanto, el gran Bob Odenkirk (“Better Call Saul”, “Breaking Bad”) aparecerá en la serie haciendo un cameo.

La primera temporada de “El oso” se llevó galardones en los premios de los sindicatos de Guionistas y de Productores de Estados Unidos, mientras que White se consagró como mejor actor de serie de comedia en los Critics’ Choice Awards, los Globos de Oro y los lauros del Sindicato de Actores.

La exitosa ficción también sumó 13 nominaciones en el rubro de comedia para la próxima edición de los premios Emmy, entre ellas a mejor serie, mejor dirección, mejor actor principal para Jeremy Allen White, mejor actriz de reparto para Ayo Edebiri y mejor actor de reparto para Ebon Moss-Bachrach. Además arribará a la gala de los Emmy, que se realizará el 15 de enero, con candidaturas a mejor actor invitado, para Jon Bernthal y otra para Oliver Platt, así como a mejor casting, mejor guión, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido, mejor edición y mejor diseño de producción.