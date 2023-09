El nuevo corto de Pedro Almodóvar se estrena en los cines de Rosario

Al igual que en “Dolor y gloria”, en este cortometraje hay un reencuentro entre amantes maduros y también un recuerdo de la pasión juvenil. “Me parecía más atractivo hacerlo con seres maduros, porque de otras edades ya lo he hecho”, dijo Almodóvar en entrevista con la Televisión Española (RTVE). “Y no hay tanto cine que hable del deseo entre hombres maduros. Prácticamente desnudos, en este caso, porque se están levantando de la cama, pero sobre todo la desnudez de la palabra de lo que acaba de ocurrir entre ellos. Eso era lo que me atraía: dos antiguos cowboys en un género tan masculino y darle voz a una situación que nunca he visto en este género. Con excepción de «Johnny Guitar», es un género macho. Creo que hay un enorme espacio para investigar que tiene que ver justamente con el deseo de estos hombres”, explicó.