"Él Mató a un Policía Motorizado" participará de un álbum junto a Miley Cyrus y Lorde

Se trata de un disco tributo a la banda neoyorquina "Talking Heads", la cual con hits como "Pyscho Killer", "This must be the place" y "Once in a lifetime" fue furor en las décadas de los 70 y los 80. El álbum que se propone ser un homenaje se llamará "Everyone's Getting Involved" e incluirá 16 versiones del álbum "Stop making sense", grabado en vivo en el año 1984.