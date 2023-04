El jurado de los Premios Gardel ignoró a una figura que no ocultó su sorpresa

La música argentina actual tiene sin dudas en Lali Espósito a su máxima referente pop , y en la actualidad alcanzó una trascendencia de magnitud a nivel mundial porque varias de sus canciones irrumpieron entre las más escuchadas, no obstante esto no fue suficiente para que el jurado de los Premios Gardel la nominaran para la edición 2023 , lo que provocó sorpresa incluso en la propia artista.

"Al final, al ver una nominación, uno puede decir 'qué rari esto'. Pero es lo que se vota y eso no es definitorio en términos artísticos. Yo estoy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género que elijo de música para hacer. Después estará quien lo considera o no. Al final es súper subjetivo", reflexionó Lali.

Esta definición fue lo que más llamó la atención de todos los fanáticos de Lali, que se hicieron sentir en las redes y cuestionaron al premio.

Lali también tomó partido y casi de manera inmediata dejó de seguir a la cuenta oficial de los premios y este viernes habló en Intrusos, luego de que el periodista rosarino Guido Záffora le preguntara: "¿Cuánto te importan los premios? Vos no estás nominada y toda la gente dice 'Lali es la diva del pop'".

Lali optó por el camino de la ironía para responder: "No sé si este disco llega a ser tan pop como Muchachos de La Mosca, no sé si estoy llegando a ese pop". Pero enseguida intentó poner paños fríos: "Pero bueno, son nuestros premios. Yo soy muy respetuosa y siempre lo he sido con los Premios Gardel, sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia, públicamente, y sigo pensando de esa manera".

"Es rari el mundo premios. Cuando te toca, lo disfrutas; y cuando no, te quejás. Y para eso estamos. ¡Viva el pop, Capif!", finalizó Lali con el carisma que la caracteriza.