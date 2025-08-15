La Capital | Zoom | Tini Stoessel

Tini Stoessel lo volvió a hacer: reveló el final de la serie "Quebranto"

Tras una década alejada de la actuación, Tini presentó su nueva serie para Disney + y adelantó detalles que recordaron su histórico spoiler de "Violetta"

15 de agosto 2025 · 14:26hs
Tini Stoessel spoileó el final de su nueva serie Quebranto

Tini Stoessel spoileó el final de su nueva serie "Quebranto"

Definitivamente, Tini Stoessel está atravesando uno de sus mejores momentos. Tras 10 años alejada de la actuación, regresa a la pantalla con la serie "Quebranto", producida por Disney +. En las últimas horas, la cantante y actriz ofreció una rueda de prensa para hablar sobre su nuevo trabajo y se viralizó en redes sociales luego de que revelara varios detalles de la trama.

Cabe recordar que hace 10 años, cuando se encontraba trabajando en su papel de Violetta en las serie de Disney, le había sucedido algo similar. Con tan solo 15 años, le habían consultado acerca de su personaje en la tira infantil y Stoessel reveló todos los detalles de la trama que aún no había estrenado.

Por este motivo, las redes sociales estallaron de comentarios donde le recordaron la nota en la que spoileó gran parte de la trama de la serie infanto juvenil.

>> Leer más: Tini Stoessel impacta en el tráiler oficial de "Quebranto", su nueva serie dramática

Qué dijo Tini Stoessel sobre "Quebranto"

En la rueda de prensa, junto a su compañero de elenco Jorge López, la cantante comenzó a resaltar lo difícil que fue filmar las escenas de tiros y muertes en su nueva serie. “La producción y el director ayudaron mucho en las escenas. Hubo escenas de tiros de sangre, de gente muriendo ahí”, comenzó la cantante.

Fue en ese momento cuando aseguró que la primera toma que le tocó grabar fue una de muerte y detalló: “La primera prueba fue mi final”.

De esta manera, la periodista repreguntó: “Entonces la primera escena que grabaste es con la que cierra la serie?”. La cantante confundida respondió: "¿Eh? Sí. ¿Cómo sabías?". "Lo acabas de decir”, dijo la periodista.

Así, Tini cayó en la cuenta de que hablo de más y que dio a entender que su personaje muere en "Quebranto".

Tini regresa a la pantalla como actriz

En su última entrevista en el programa de la diva de la televisión Susana Giménez, Tini Stoessel habló sobre su regreso a la actuación. En la charla, la cantante y actriz compartió algunos detalles sobre "Quebranto". La ex Violetta adelantó que se trata de un personaje complejo que se ve envuelto en una investigación policial.

“Es un desafío enorme, pero estoy feliz. Este personaje es completamente distinto a lo que había hecho antes. Fue una experiencia muy fuerte, porque me llevó a lugares emocionales que nunca había explorado”, comentó.

Además, reveló que las exigentes jornadas de rodaje le costaron en algunos momentos: "Hubo días en los que me costaba salir del personaje. Terminaba una escena y me quedaba con esa carga encima. Era como si me llevara el personaje a casa", relató.

La actriz también destacó el apoyo fundamental de sus compañeros de elenco, "Ellos fueron un gran apoyo. Hicimos un equipo hermoso y eso me dio mucha fuerza".

De qué se trata "Quebranto"

"Una historia de suspenso y amor. ¿Hasta dónde llegarías por la verdad?", adelantó la plataforma en la publicación que acompaña el primer tráiler de Quebranto, la esperada serie protagonizada por Tini Stoessel.

En el breve clip promocional se anticiparon algunos de los ejes centrales de la historia: drama, crimen y misterio. Tini, con su característico look de pelo corto, protagoniza a una talentosa pianista que aparece en situaciones límite. Una de las frases más impactantes del tráiler llega sobre el final, cuando el personaje de Tini dice: "Matame".

La serie cuenta además con la participación de actores como Martín Barba y Jorge López, quienes acompañan a Stoessel en esta producción que promete ser una apuesta fuerte.

