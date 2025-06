Vuelve el Festival de Jazz Rosario con visitas internacionales

Con una respuesta del público increíble durante su primera edición, el Festival de Jazz Rosario vuelve a Plataforma Lavardén (Mendoza 1085). El evento con entrada libre y gratuita reunió a más de 8 mil espectadores en el 2024, y logró agotar los tickets todas las noches. Ahora, no solo buscan repetir la experiencia y el formato, sino que redoblan la apuesta. Habrá seis shows por día, se recibirán visitas internacionales y de diferentes puntos del país, al mismo tiempo que se pondrán en escena las bandas emergentes de la ciudad a través de conciertos y jam sessions.

Con un formato circular, entre el jueves y el domingo a partir de las 19, treinta grupos se subirán a tres escenarios de Lavardén: el Gran Salón, el Escenario Teatro y el Petit Salón. Entre músicos establecidos y jóvenes que llegaron hace poco a la movida del jazz, más de 100 artistas estarán en escena . Aunque habrá seis shows por día, ninguno se pisará con otro, ya que no tomarán lugar en simultáneo. La entrada es gratuita pero hay que retirarla en la boletería del teatro el mismo día del show, desde las 18. Se otorgan hasta dos por persona.

Ayala explica que, como las entradas son gratuitas pero hay que irlas a buscar a la boletería de Lavardén, muchas veces la gente llegaba al mostrador y ya no había más tickets disponibles. Pero en vez de irse al no ingresar al show que querían ver, elegían quedarse a ver otro recital y sorprenderse con la propuesta. “Si venías a ver algo puntual y no había más entradas, sacabas para otro. Que el ingreso sea gratuito te habilita a lanzarte, porque está todo por descubrir”, afirma el funcionario provincial, y agrega: “Así terminamos con 8 mil personas recorriendo los espacios de Lavardén el año pasado”.

Durante cuatro días los rosarinos se podrán dar una “panzada de jazz", dice Pablo. "La curaduría es muy versátil: mezclamos a los emergentes, músicos jóvenes que tocan jazz en los bares de Rosario, con artistas contemporáneos y los consagrados que no pueden faltar”, explica. En esa línea, Ayala destaca que el cierre del festival estará a cargo de Helio Gallo, el icónico pianista de jazz rosarino que a sus 92 años sigue tocando, acompañado por artistas de otra generación: Samuel Iwanczuk en trompeta, Matías Moro en saxofón tenor, Milton Méndez, Jorge Palena en contrabajo y Román Chiesa en batería. De esta manera, se ratifica la mezcla de dos mundos, los nuevos y los artistas de renombre en la escena local.

Helio Gallo Sexteto2.JPG Helio Gallo Sexteto, el histórico pianista de 92 años se presenta con nuevos músicos de la escena del jazz

"Queremos hacer una gran fiesta del jazz", asegura el programador, y agrega que, en este contexto de desfinanciamiento de la cultura nacional, un evento de estas características con entrada libre y gratuita significa una "bocanada de aire fresco".

Algunas joyitas del Festival de Jazz Rosario 2025

Cada uno de los días del festival tiene sus perlitas y Ayala da pistas sobre algunas. El primer día, jueves 12, una de las presentaciones más interesantes será el homenaje a Roberto "Tito" Méndez, saxofonista, compositor y formador de la escena de jazz rosarino. Su hijo Milton Méndez se presentará como trombonista y arreglador, junto a Matías Moro, Gustavo Fernández, Lisandro Montedo y Gustavo Telesmanich. El concierto tendrá lugar a las 22.30 y será el cierre de la jornada inaugural.

El viernes es el día fuerte. A las 20.30 se presentará “The John Hébert Experience”, en la que el destacado contrabajista estadounidense, oriundo de Nueva Orleans, se subirá al escenario junto a músicos locales. Además de Ernesto Jodos de Buenos Aires, a Hubert, referencia del jazz a nivel global, lo acompañarán artistas rosarinos emergentes en la escena: Camilo “Milo” Salvatierra, Franco Espíndola y Mariano Moreira.

Esa misma noche, a las 22.30 se podrá disfrutar el show de Argentum Jazz Quinteto, banda ganadora del Premio Konex, integrada por cinco de los más activos artistas de la escena del jazz nacional en las últimas décadas: Juan Cruz de Urquiza en trompeta, Ricardo Cavalli saxo tenor, Miguel Marengo en piano, Pablo Motta en contrabajo y Oscar Giunta en batería. Tocarán un repertorio original, integrado por música de su primer disco.

Por otro lado, en la noche del sábado a las 22.30, el grupo musical El Umbral, uno de los históricos del género en Argentina, presentará su nuevo disco en uno de los escenarios de Plataforma Lavardén. En la música del cuarteto rosarino, integrado por Mariano Suárez en corneta y efectos, Luis Suárez en flauta, saxo alto y efectos, Charli Pagura en contrabajo y Pablo Dawidowicz en batería coexisten influencias del jazz, el rock y la música latinoamericana.

Por último, el gran cierre del evento estará a cargo del Helio Gallo Sexteto. No sólo será una oportunidad para ver al grupo que tuvo sus orígenes a finales de los 80, sino que también se pondrá en valor a músicos jóvenes de la ciudad, que acompañarán al histórico Gallo en el broche de oro del Festival de Jazz Rosario, el domingo 15 a las 22.30.

Programación completa

Jueves 12 de junio

19:30 – Gran Salón: Sexteto Samuel Iwancsuk

20:30 – Teatro: Ensamble Municipal de Vientos

21:00 – Petit Salón: Nieves Rosell 4tet

21:30 – Gran Salón: Marcelo Vizzarri Trío

22:30 – Teatro: Homenaje a Roberto “Tito” Méndez

19:00 a 22:00 – Sala de las Miradas: Set de Vinilos

Viernes 13 de junio

19:30 – Gran Salón: Cristian Loza Grupo

20:30 – Teatro: John Hébert Experience

21:00 – Petit Salón: Luego un río

21:30 – Gran Salón: Locoto

22:30 – Teatro: Argentum Jazz Quinteto

19:00 a 22:00 – Sala de las Miradas: Set de Vinilos

Sábado 14 de junio

19:00 – Petit Salón: Iván Buraschi Bernasconi Trío

19:30 – Gran Salón: Leiba Trío

20:30 – Teatro: Rocío Giménez López, Franco Di Renzo, Luciano Ruggieri

21:00 – Petit Salón: Ensayistas

21:30 – Gran Salón: Pepi Dallo Grupo

22:30 – Teatro: El Umbral

19:00 a 22:00 – Sala de las Miradas: Set de Vinilos

Domingo 15 de junio

19:00 – Petit Salón: Esteban Maxera Trío

19:30 – Gran Salón: Manuka Quinteto

20:30 – Teatro: Carlos Casazza Quinteto

21:00 – Petit Salón: Dúo Petetta-Bozzano

21:30 – Gran Salón: Siberianos

22:30 – Teatro: Sexteto Helio Gallo

19:00 a 22:00 – Sala de las Miradas: Set de Vinilos