El Fantasma de la Ópera llega al Teatro El Círculo con tres funciones

La historia del Fantasma

En el rol protagónico estará la voz estelar invitada del marplatense Martín Masiello, a la cabeza de un elenco que completan los artistas rosarinos Nazarena Vidal como Christine Daaé y Manu Ansaldi como el Vizconde Raoul de Chagny. La dirección musical de la Orquesta Sinfónica y el Coro de la Ópera de Rosario está a cargo de Horacio Castillo.

Masiello es un cantante argentino de 30 años, que hace casi una década desarrolla su carrera a nivel internacional, presentándose en escenarios de Norteamérica, Europa y Asia. Hace tiempo, hace contenidos para Instagram y YouTube en los que da cuenta de su talento, su formación y, sobre todo, su versatilidad. En noviembre de 2023, subió un video cantando el tema principal de “El Fantasma”. Entre sus miles de seguidores, había varias personas del Estudio de Comedias Musicales.

“Dio la casualidad de que la directora y gente del Teatro me venían siguiendo. Así que me preguntaron si me gustaría audicionar para el rol del Fantasma, y para uno que es cantante ese rol es como el sueño del pibe. Hice el casting online y gracias a Dios quedé. Fue todo muy lindo y muy emocionante”, contó Martín en diálogo con La Capital.

Cuando le llegó la propuesta, el artista estaba en la ciudad de Yokohama, Japón, donde reside actualmente por su profesión, adonde volverá a finales de julio cuando termine con sus compromisos en Argentina. Además de las funciones de “El Fantasma”, Martín tendrá una gira solista con conciertos agotados en Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba.

El camino que llevó al artista a vivir en Asia, y también a presentarse en El Círculo, comenzó hace muchísimos años, de la mano de su abuelo, el barítono Marcelo Appugliese.

“Me enseñó desde muy chico, cuando tenía cinco o seis años. Empecé cantando zarzuela con él en el Teatro Colón de Mar del Plata, y desde ahí no paré. Me formé en el Conservatorio y en el Profesorado de Música Popular de Mar del Plata”, compartió Martín.

“A los 21, en el 2017, me surgió la posibilidad de viajar a Italia para trabajar en un crucero muy importante con capacidad para 8000 personas, que estaba por inaugurar. Era casi una ciudad ese barco. En el evento de inauguración estuvo el presidente de Italia, Mattarella, y me vio cantar. Fue una locura realmente”, sumó el artista.

Su experiencia en este rubro forjó en Masiello una versatilidad notable. “Yo tengo formación lírica, pero te piden que de pronto cantes un tema pop, después un musical, y te tenés que ir acomodando. Hay que prepararse, estudiar nuevos estilos sobre la marcha, y eso está buenísimo realmente porque es algo que no te enseñan en la carrera de música. Así que es oficio total”, dijo el cantante.

Un musical especial

Por eso, su repertorio incluye música lírica, clásica, musicales, tangos, música española y canzonettas napolitanas. En este vasto recorrido, “El Fantasma” tiene un lugar especial para Martín. Una de sus tías, fanática de este musical, se lo inculcó desde chico. Hace poco, durante su visita a Argentina, Masiello recibió la noticia del repentino fallecimiento de la mujer.

“Estoy con todas las emociones juntas, porque la fui a visitar y las últimas palabras que nos dijimos fueron: ‘Nos vemos en Rosario’. Ella obviamente iba a venir desde Buenos Aires a verme, estaba muy feliz. Los conciertos van a ir por supuesto dedicados a ella, porque es una persona que amé toda la vida y que fue la que desde siempre me dijo que le gustaría verme hacer esta obra”, compartió el artista.

Este musical no es como cualquier otro: despierta pasiones en todo el mundo. Rosario demostró no ser la excepción, teniendo en cuenta que las tres funciones están casi agotadas. En este sentido, protagonista y el gran equipo de El Círculo sin dudas tienen presentes las grandes expectativas que recaen sobre esta puesta.

image - 2025-06-24T155949.764.jpg Los rosarinos Nazarena Vidal como Christine Daaé y Manu Ansaldi como el Vizconde Raoul de Chagny en "El Fantasma de la Ópera"

“Además de ser cantante, soy un fanático de la música, así que para mí es un honor hacer esta interpretación. La música es tan hermosa, la letra es tan sentida y la historia es tan buena, que cuando terminábamos de ensayar algunos compañeros decían: ‘Martín, me hiciste llorar”. Y yo también estaba llorando. Es un honor muy grande, y me siento muy bendecido y muy agradecido con Nora González Pozzi por haberme elegido”, afirmó Martín.

El artista también resaltó la riqueza del personaje del Fantasma, con todas sus complejidades y contradicciones. “Es muy dinámico, y no es ni malo ni bueno. Tiene muchos grises, muchas capas. Por más que sea un asesino, conectás porque el tipo en el fondo quiere amar y ser amado. Mucha gente conecta con esa imperfección, y a la vez con lo perfecto que es el amor”, aseguró Masiello.

El cantante tuvo que cruzar el mundo y acomodar compromisos en Estados Unidos para poder liberar los meses del invierno austral y venir a Argentina a hacer la obra. “Cuando llegué y vi al coro, a la orquesta, valió la pena todo. No dudaría ni un segundo en volver a hacerlo. Es una producción hermosa y se nota el trabajo y el estudio musical que hay en Rosario. Es muy lindo encontrarse con eso”, cerró.