"El enganche", una cita desopilante con Arnaldo André y Paula Volpe

En el marco de una entrevista, André dijo que “El enganche” es “una comedia con toques muy románticos, en la que el público va a ir descubriendo a los personajes a lo largo de la obra y no todo lo que se dice es así, sino que se podrá ir ahondando en un mundo interior que primero no aparece muy rico en estas personas que no son ganadoras”.

El actor y director paraguayo, agregó: “Se habla un poco de la vida, del mundo, de lo difícil que es transitar por esta existencia. Lo que tiene el autor Julio Mauricio en esta obra, además de una inmensa ternura hacia sus personajes que te conmueve, es un diálogo con un texto muy cotidiano que es como si estuvieras escuchándolo en la calle”.

La idea de hacer esta obra surgió por recomendación de Luis Brandoni, a quien André contactó para que lo dirigiera en otra obra de autor extranjero.

El actor de “Esperando la carroza” y “Parque Lezama” declinó la invitación a dirigirla por compromisos profesionales ya asumidos y le sugirió volver sobre autores nacionales que muchas veces quedan dormidos y tienen gran valor.