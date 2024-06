El dúo pop De la Rivera llega a Rosario con un show gratuito

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MAJO (@majoclub_)

Durante ese tiempo, con base en su natal Villa María, los De la Rivera se presentaron por todo el país y se embarcaron en giras internacionales por México, Chile y Uruguay. Y además de las presentaciones en vivo, grabaron y lanzaron los discos “Family Game” en 2015 y “A la Deriva en 2017, 2017), junto a algunos singles y dos EPs conceptuales (“Nada Más” en 2016 y “ATP” en 2021).

A su vez, fueron sumando visibilidad y posicionándose en la órbita de artistas consagrados de los géneros en los que incursionan: colaboraron con Ale Sergi, Emmanuel Horvilleur, Willy Crook y Lo’ Pibitos, y realizaron remixes oficiales a pedido para Illya Kuryaki and The Valderramas, Plastilina Mosh (México) y Estados Alterados (Colombia), entre otras.

Con la salida de Lucas, llegó el momento de replanteos y rearmado del proyecto. “Estaba la posibilidad de que yo hiciera carrera solista, porque cada tanto saco un tema solo. Pero charlando con Tomi, decidimos un poco a ciegas dar ese salto al vacío de continuar como dúo”, aseguró Gastón, quien dijo recordar ese momento como uno de “gran incertidumbre” para el grupo. Y ejemplificó con una escena particular: apenas conformados como dúo, los invitaron a telonear a Emmanuel Horvilleur el Espacio Quality de la ciudad de Córdoba. “Estábamos los dos regalados con nuestras guitarras acústicas en un formato super precario en un lugar re grande, sin saber cuál iba a ser el destino de la banda”, recordó el músico.

La gesta de un disco clave

De ese breve abismo, surgió el primer impulso de generar material para inaugurar una nueva etapa con este formato. Empezaron a “revolver” entre canciones que había, a producir algunos temas y a contactarse con distintos productores para trabajar en otros, atravesados por los recursos de la autogestión. Gastón aprovechó su viaje de bodas a Miami para trabajar con el colombiano Diego Contento (nominado al Grammy) en “Men in Black” y “Noche”. “Mensaje directo” (con un beat un tanto dembow propio del urbano) la escribieron junto a Edu Valdés (parte de Valdés, otro dúo electropop cordobés hecho en familia) y la produjo Maki Váez (que trabajó con reggaetoneros de al talla de Daddy Yankee, o Eladio).

Además, sumaron las colaboraciones de Abril Olivera (corista de Nafta) en el funky “Largavistas” y del dúo cordobés HotPlug (productores de Paulo Londra) en el “medio dubstep” “Un poco”. De esta forma, “Kamaleon”, como su nombre anticipa, va adoptando distintas formas y cambiando de paisajes sonoros, siempre sosteniendo la invitación al baile. Esta versatilidad del dúo fue integrada conceptual y musicalmente por el productor Enrique Aiello.

“Habíamos laburado con Enrique que es un productor de otra generación, el director musical de Piero, pero es muy amigo nuestro y es un jugador de toda la cancha. Se conoce todos los géneros, maneja bien la tecnología. Entonces fue un poco traerle todo este rompecabezas a Enrique y armar con él el disco”, apuntó Gastón.



Cuando el “Kamaleon” tomó un color definitivo, De la Rivera tomó la decisión, “quizás no muy acertada”, de lanzarlo en diciembre de 2023, en medio del cambio de gobierno y un clima social revuelto. Entre el contexto político y circunstancias personales, el dúo entró “en un letargo raro” donde el álbum y todo su trabajo parecía haber quedado perdido en una nebulosa. Pero en ese momento, con dificultades y sin grandes expectativas, hicieron la postulación al Gardel.

“Cuando llegó la nominación, realmente fue algo que no esperábamos y que nos llenó de alegría, de fuerza y motivación también. Fue un huracán que nos llevó puestos y que nos llenó de energía para ir para adelante. Y lo tomamos también como una segunda oportunidad para el disco, que de pronto se sentía nuevo. Teníamos una excusa más fuerte que nosotros para moverlo. Ahí armamos una sesión en vivo con un equipo muy copado de Villa María. Las redes se empezaron a mover. Se empezó a acercar un montón de gente que hace mucho no veíamos. Estuvo buenísimo”, recuperó Gastón.

De esta forma, armaron distintos formatos con los que volver a rodar por el país. A Rosario, llegarán en su versión autodenominada “dúo soundsystem”. “Es como si fuera un DJ set de canciones nuestras que están todas enganchadas, mezcladas, entonces es como sin pausa. Está bueno porque entrás en un clima que no se corta y creemos que es una forma de mostrar la esencia bailable de la banda”, adelantó el músico sobre el show del domingo en Majo.

“Lo que tiene de bueno el dúo es que también nos da la posibilidad de mostrar algunas reversiones y algunas canciones para las que antes no teníamos lugar”, sumó Gastón y anticipó que sonarán, por ejemplo, el remix de “MJLM” Plastilina Mosh. Finalmente, celebró el regreso a Rosario después de varios años, a donde no vienen desde antes de la pandemia. “Se nos cayó un show justo a comienzos del 2020 y no pudimos volver hasta ahora, así que estamos muy contentos”, cerró el músico.