¿El diablo ya no viste a la moda? Anna Wintour dejó de ser editora de Vogue

Si bien inicialmente se pensó que dejaría el medio por completo, desde Vogue mismo anunciaron que Anna se bajará sólo de la dirección de Vogue US, la edición más popular. Pero continuará como jefa editorial global de Vogue y jefa de contenido de Condé Nast, la empresa mediática detrás de WIRED, Vanity Fair, GQ, AD, Condé Nast Traveler, Glamour, Bon Appétit, Tatler, World of Interiors, Allure, Teen Vogue, Ars Technica, y Them.