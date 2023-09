El cumpleaños de Indiana Cubero reveló el motivo de la crisis con Nicole Neumann

Mientras los programas de espectáculos comentaban que Nicole Neumann no sería invitada por su hija Indiana al cumpleaños de 15 por las diferencias que mantienen desde hace ya varios meses, desde el entorno de su papá, Fabián Cubero, revelaron el verdadero motivo por lo que la modelo no estará en la celebración . “Nicole le propuso a su hija hacer una mega fiesta por sus 15. Con vestido blanco, alquilando un salón, catering y muchos invitados, pero la nena no aceptó porque de hecho no tenía intenciones de hacer nada para su cumpleaños", dijeron allegados al ex futbolista.

Ante este cuadro de situación, comentaron que tanto Cubero como su pareja Mica Viciconte intercedieron ante Indiana para que acceda a festejar sus 15 años con un evento más pequeño , a lo que accedió. “Fabián, junto con Mica, le ofrecieron hacer algo mucho más chico y tranquilo. Ella aceptó. Cubero no tiene relación con Nicole y es por eso que no irá, lo van a hacer en la casa donde vive actualmente Indiana con su papá, en un country”, sumaron testigos de la situación.

Luego de conocer la decisión de su hija mayor, Nicole Neumann se expresó a través de su cuenta de Instagram: “You either quit or keep going, they both hurt”, se lee en el escrito en inglés cuya traducción al español es: “O renunciás o seguís. Las dos opciones duelen”.

Un distanciamiento de casi un año

La relación entre Nicole Neumann y su hija mayor Indiana está en crisis desde diciembre del 2022, cuando la menor de 14 años decidió mudarse con su padre Fabián Cubero, Mica Viciconte y Luca, el bebé que el ex futbolista tienen en común con la panelista.

Pero esa decisión, en la que la menor dejó entrever que respondía también a los malos tratos que padeció de parte de la pareja de su madre, el piloto Manu Urcera, fue acompañada de un largo período de no hablarse ni frecuentarse con la modelo.

Si bien durante los últimos meses se habló de una posible reconciliación entre Indiana y su madre, allegados a la menor niegan esto, y adujeron que se trataron de rumores en torno a que ahora se vienen dos fechas cruciales: el cumpleaños de 15 de la hija mayor y el casamiento de Nicole Neumann con Manu Urcera.

Ahora, conocido el motivo real por el que la modelo no estará en el cumpleaños de su hija mayor, resta esperar qué pasará en diciembre para cuando está prevista la boda entre Neumann y Urcera.

Lógicamente las tres hijas de la modelo están invitadas e incluso tendrán un rol fundamental en la ceremonia, por lo que Nicole espera que Indiana asista a la celebración, lo que por ahora se presenta como improbable ya que la joven no estuvo junto a su mamá en ninguna festividad importante como Navidad, Fin de Año e incluso cumpleaños. Nada hasta ahora impulsó a la adolescente a reconciliarse con su progenitora.