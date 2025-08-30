La Capital | Información General | electrodoméstico

El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

SI durante un temporal se presenta actividad eléctrica, los aparatos conectados corren riesgos de sufrir daños graves por sobrecargas

30 de agosto 2025 · 19:10hs
Durante las tormentas eléctricas

Durante las tormentas eléctricas, el cuidado de un electrodoméstico debe ser más riguroso

Tanto en Rosario como en distintas regiones y provincias del centro del país, este fin de semana se esperan tormentas intensas, ya alertadas por el Servicio Meteorológico Nacional. En este contexto, es preciso tomar recaudos y una de las cuestiones más importantes que atender son los electrodomésticos.

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil Municipalidad de Rosario advirtió por tormentas “algunas localmente fuertes, fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo, 30 a 50 mm pudiendo ser superados de forma puntual”.

>>Leer más: Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Teniendo en cuenta la probabilidad de que las tormentas traigan aparejada actividad eléctrica, se vuelve esencial tomar medidas preventivas con respecto a las conexiones eléctricas, ya que los aparatos quedan expuestos a sobrecargas que pueden causar daños graves.

En principio, desconectar todos los aparatos eléctricos antes y durante la tormenta intensa es la forma más efectiva de reducir el riesgo. Pero como la lluvia obliga a las familias a permanecer en el hogar y muchas veces se necesita o desea utilizar los electrodomésticos, es importante tener en cuenta que hay algunos más vulnerables y peligrosos que otros, que pueden sufrir más daños debido a las descargas y las sobretensiones.

>>Leer más: ¿Cuál es el electrodoméstico que consume cuatro veces más electricidad que un lavarropas?

El electrodoméstico que hay que desenchufar durante tormentas eléctricas

Frecuentemente, las tormentas o las lluvias torrenciales afectan el suministro eléctrico en distintas áreas y aumentan los riesgos de cambios de tensión. Y aunque todos los aparatos pueden correr riesgos, uno de los electrodomésticos más vulnerable a las tormentas es el televisor.

Sucede que las antenas del televisor atraen a los rayos durante las tormentas eléctricas y, si no se encuentra desenchufado, una descarga podría dañarlo de forma irreversible. En estos casos, dejarlo apagado no es la solución, ya que las descargas eléctricas pueden afectarlo de igual manera aunque no se encuentre encendido.

>>Leer más: Cuál es el electrodoméstico que hay que desenchufar para evitar incendios

Por eso, si la actividad eléctrica se presenta con intensidad, el televisor es el primer electrodoméstico que se debe correr a desenchufar. En el caso de tormentas intensas que no involucren rayos, no debería correr riesgos altos.

Noticias relacionadas
Una estafa circula en la app de mensajería Watsapp

Prometen hasta $150.000 por dar "Me gusta" en YouTube: la estafa que circula en WhatsApp

El CODEM de Anses es esencial a la hora de acreditar la obra social ante las instituciones médicas

Anses habilitó el CODEM online: qué es y cómo obtener el comprobante de empadronamiento

Anmat sacó del mercado un lote de suero fisiológico

Anmat clausuró un laboratorio tras detectar "desvíos de calidad" en la producción de suero fisiológico

¿Qué pasa con los feriados en 2025? El gobierno definió un cambio.

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Ver comentarios

Las más leídas

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo último

Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo

El senador Ciro Seisas ingresó un proyecto a la legislatura para generar un "doble control" para "dejar menos lugar a que se cometa un error"
Santa Fe estudia la creación de un sistema de trazabilidad para opioides como el fentanilo
Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo
Ovación

Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste
Policiales

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios
politica

Presuntas coimas: Francos negó vínculos del gobierno con la filtración de audios

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Robo en barrio Abasto: engañaron a una pareja mayor que tenía miles de dólares en su casa

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newells en el clásico rosarino

Cristian Fabbiani habló por primera vez tras la derrota de Newell's en el clásico rosarino

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

Ovación
Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Por Pablo Mihal
Ovación

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Atlético del Rosario encara la etapa final del operativo retorno con un triunfo sobre Curupaytí

Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

Central: Holan confirmó el equipo, con el ingreso de Santi López por Enzo Copetti

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Mucha agua en la previa del choque entre Sarmiento y Central, en Junín

Policiales
Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Por Claudio Berón

Policiales

Condenaron a dos personas que abandonaron una avioneta cerca de Rosario

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Saga de homicidios, venganzas y sicarios en la zona sudoeste

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Le recriminó un abuso a su hermano, lo mató y fue condenada a 12 años de prisión

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

Los nuevos fiscales ya ocuparon sus lugares en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario

La Ciudad
El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: se renuevan y extienden las alertas por tormentas

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

El aeropuerto de Rosario fue el que más creció en las vacaciones de invierno

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Proponen un circuito seguro para ciclistas en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Cuándo jugarán Newells y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura
Ovación

Cuándo jugarán Newell's y Central las fechas 8, 9 y 10 del torneo Clausura

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención blindó la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja
La Ciudad

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención
Economía

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación
Economía

Vassalli: la empresa intenta trasladar el conflicto al Ministerio de Trabajo de la Nación

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad
Policiales

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
La Ciudad

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

La Libertad Avanza reiteró su pedido de suspender la reforma de la Carta Magna de Santa Fe

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario