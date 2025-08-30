El electrodoméstico que hay que desenchufar sí o sí durante las tormentas

Tanto en Rosario como en distintas regiones y provincias del centro del país, este fin de semana se esperan tormentas intensas, ya alertadas por el Servicio Meteorológico Nacional. En este contexto, es preciso tomar recaudos y una de las cuestiones más importantes que atender son los electrodomésticos .

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil Municipalidad de Rosario advirtió por tormentas “algunas localmente fuertes, fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo , 30 a 50 mm pudiendo ser superados de forma puntual”.

Teniendo en cuenta la probabilidad de que las tormentas traigan aparejada actividad eléctrica , se vuelve esencial tomar medidas preventivas con respecto a las conexiones eléctricas, ya que los aparatos quedan expuestos a sobrecargas que pueden causar daños graves.

En principio, desconectar todos los aparatos eléctricos antes y durante la tormenta intensa es la forma más efectiva de reducir el riesgo. Pero como la lluvia obliga a las familias a permanecer en el hogar y muchas veces se necesita o desea utilizar los electrodomésticos, es importante tener en cuenta que hay algunos más vulnerables y peligrosos que otros, que pueden sufrir más daños debido a las descargas y las sobretensiones.

El electrodoméstico que hay que desenchufar durante tormentas eléctricas

Frecuentemente, las tormentas o las lluvias torrenciales afectan el suministro eléctrico en distintas áreas y aumentan los riesgos de cambios de tensión. Y aunque todos los aparatos pueden correr riesgos, uno de los electrodomésticos más vulnerable a las tormentas es el televisor.

Sucede que las antenas del televisor atraen a los rayos durante las tormentas eléctricas y, si no se encuentra desenchufado, una descarga podría dañarlo de forma irreversible. En estos casos, dejarlo apagado no es la solución, ya que las descargas eléctricas pueden afectarlo de igual manera aunque no se encuentre encendido.

Por eso, si la actividad eléctrica se presenta con intensidad, el televisor es el primer electrodoméstico que se debe correr a desenchufar. En el caso de tormentas intensas que no involucren rayos, no debería correr riesgos altos.