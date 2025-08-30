Central: cuándo fue la última vez que se suspendió un partido de los canallas por lluvia

Tras 48 años Central sufrió la suspensión de un cotejo por las condiciones climáticas. Fue en 1977 ante Atlanta en Buenos Aires.

Atlanta ante Central, la última vez que se suspendió por lluvia un partido de los canallas.

Este sábado Central visitó a Sarmiento en Junín en el marco de la 7ª fecha del Clausura 2025. Y en el entretiempo de un partido que se jugó bajo la lluvia y que quizás no tendría que haber comenzado, el árbitro Andrés Merlos decidió suspenderlo con el cotejo 0 a 0.

Hacia 48 años que los canallas no sufrían una situación así. La última vez fue en la primera fecha del Metropolitano 1977, cuando los canallas finalmente perdieron ante Atlanta en Buenos Aires por 2 a 0.

La primera parte de ese partido de ese encuentro se jugó el 20 de febrero de 1977 y debido a las intensas lluvias, el árbitro Abel Gnecco, decidió suspenderlo a los 36' del primer tiempo cuando el equipo local lo iba ganando 1 a 0 con tanto de Alberto Curini a los 5 minutos.

Cinco días después, el 25 de febrero de 1977, pero en cancha de Ferrocarril Oeste, la Asociación del Fútbol Argentino programó que se jueguen los 54 minutos faltantes, divididos en dos tiempos de 27' cada uno. En este lapso, Atlanta consiguió a los 23' de la primera etapa el segundo gol del partido a través de Héctor Candau.

Leer más: Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

Formación de Central

Los canallas en el primer encuentro jugaron con: Héctor Miguel Zelada; José Jorge González, Oscar Feliciano Craiyacich (18' José Daniel Van Tuyne), José Humberto Romero y Jorge Alberto García; Norberto Luis Rosetti, Carlos Daniel Aimar y Raúl Francisco Agüero; Oscar Ángel Palavecino, Luis Antonio Andreuchi y Oscar Américo Agonil.

El DT canalla fue Carlos Griguol y en el banco de suplentes quedaron Ricardo José Ferrero, Jorge Raúl Pintos, Miguel Angel Manzi y Carlos Alberto Vidal.

Dos antecedente con Ángel Zof como jugador

Hubo otros tres partidos de Central en los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino que luego de comenzados tuvieron que ser suspendidos por la lluvia.

El primero fue el 13 de setiembre de 1953, por la fecha 20 del campeonato de ese año, ante Banfield en cancha del Taladro. A los 37' del primer tiempo con el marcador 1 a 1 (Raúl Gómez para los canallas y Jorge Lomio para los locales), la lluvia caída hizo que el árbitro Alberto Rossi suspenda el partido. Continuó tres días en el mismo estadio, pero en esos 63' no se modificó el marcador.

Esa tarde Central, con Ignacio Díaz como DT, salió a la cancha con Pedro Bottazzi; Nicolás Aresi y Federico Vairo; Antonio Inveninato, José Minni y Ángel Zof; Antonio Gauna, Humberto Rosa, Oscar Massei, Raúl Gómez y Eduardo L' Epíscopo (37' Anselmo Estrella).

Al año siguiente, el 16 de octubre de 1954, en la jornada 26 del torneo de ese año, Central pasó por una situación similar a la de este sábado en Junín cuando al término de los primeros 45 minutos el juez Alberto Jaoo decidió no jugar el segundo tiempo por la lluvia. El 19 de octubre, se jugó el segundo tiempo de ese partido, y los canallas cayeron 1 a 0 con tanto de Nicoás Da Ponte, de penal.

Los de Arroyito alistaron a Pedro Bottazzi; Juan Biagioli y Federico Vairo; Miguel La Rosa, Alberto Ducca y Angel Zof; Antonio Gauna, Humberto Rosa, Oscar Massei, Matías Cardoso y Anselmo Estrella. DT: Alfredo Fogel.

Leer más: Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Se lo dieron vuelta en Arroyito

En tanto, la única vez que en el actual Gigante de Arroyito, un partido tuvo que ser suspendido por lluvia luego de haber comenzado a rodar la pelota, fue el 7 de marzo de 1976. Aquel día, Central recibió a Huracán por la 5ª fecha del Metropolitano 1976. Al término de la primera mitad, cuando el árbitro Arturo Ithurralde dijo basta por la abundante agua que había en la cancha, los canallas vencían 1 a 0 al Globo con tanto de Mario Kempes.

Tres días después, el 10 de marzo de 1976, Huracán, sin lugar a dudas el equipo más antipático para la historia de Central, le dio vuelta el encuentro a los auriazules con gritos de Carlos Leone y Augusto Sánchez.

El equipo local, dirigido por José María Silvero, formó con Ricardo José Ferrero; José Jorge González, Aurelio José Pascuttini, José Humberto Romero y Juan Antonio Ramón Burgos; Jorge Alberto García, Víctor Jorge Mancinelli y Osvaldo Rubén Potente; Oscar Américo Agonil, Mario Alberto Kempes e Ignacio Ramón Peña. El arquero suplente fue Héctor Miguel Zelada.