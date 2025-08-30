La Capital | Ovación | Central

Central: "Fue sensato no seguir jugando, era peligroso para los jugadores", dijo Juan Cruz Komar

El defensor de Central dijo que fue “unánime” la postergación del partido ante Sarmiento, entre el árbitro y los dos equipos.

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

30 de agosto 2025 · 22:32hs
Juan Cruz Komar admitió que era imposible seguir jugando. Central y Sarmiento fue suspendido. 

Marcelo Bustamante / La Capital

Juan Cruz Komar admitió que era imposible seguir jugando. Central y Sarmiento fue suspendido. 

“Con el correr de los minutos la cancha se ponía peor, al principio había algunas zonas que tratábamos de saltear, pero después ya había charcos por todos lados. Hasta costaba afirmarse para despejar. Creo que la decisión de suspenderlo fue unánime, de Andrés Merlos y de los jugadores de los dos equipos. Nos dimos cuenta que no se podía jugar y que no corría la pelota. Y podía llegar a ser peligroso para los jugadores. Fue sensato postergarlo”. El concepto del defensor de Central, Juan Cruz Komar, resume que la suspensión del partido ante Sarmiento estuvo dentro de la lógica y el sentido común.

Hay que decir que la salida del vestuario de los jugadores de Central fue con la cara de tranquilidad y de resignación lógica, de que más allá de las ganas de seguir jugando, no se podía proseguir el cotejo en esas condiciones que hacían intransitable el campo de juego. Por ello no hubo voces en contrario de la decisión del árbitro Andrés Merlos de suspender el encuentro antes de comenzar el segundo tiempo.

En la zona baja del anegado estadio Eva Perón de Junín se indicó que él único integrante de la delegación canalla que tomaría la palabra sería el zaguero Juan Cruz Komar.

El defensor habló primero con la televisión y luego se dirigió a los medios rosarinos para opinar sobre lo ocurrido en el mini partido disputado en la cancha del Verde.

Leer más: Central chapoteó como pudo hasta que el árbitro Merlos paró la pelota en el entretiempo en Junín

Di María y el saludo de los chicos

En ese momento salió rumbo al colectivo, con la capucha puesta Ángel Di María, siempre con una celosa custodia, y algunos niños hinchas de Sarmiento le hicieron oír su admiración al campeón del mundo.

También se retiró el entrenador auriazul Ariel Holan, que esta vez no realizó declaraciones a la prensa.

Komar destacó que “para la calidad de jugadores que tenemos nosotros era complejo. Las gambetas se frenaban, pero creo que en el primer tiempos nos adaptamos bien. Hubo pocas situaciones y tuvimos la última de Alejo Veliz. Fuimos versátiles”.

Leer más: Central empataba ante Sarmiento en Junín y el partido fue suspendido en el entretiempo

Central y el desafío de jugar después del clásico

Por último el zaguero indicó que “una falla en defensa puede terminar en gol. Era importante ganar y después del clásico son partidos jodidos porque los equipos tienden a relajarse, pero arrancamos bien el partido”.

Por su parte, una chance probable de reanudación es en la Fecha Fifa de octubre, ya que se juegan amistosos y Central podría retener a algunos convocados a las selecciones. El que podría no estar es Santi López, en caso de ser citado al Mundial sub-20 con la selección argentina.

