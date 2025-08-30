La Capital | Zoom | arquitecta

Corinne Merolla, la arquitecta rosarina detrás del show de Green Day

Trabaja con artistas internacionales de primer nivel, pero elige Rosario para vivir. Diseñó la puesta de la gira mundial de Green Day que llegará a Argentina el 3 de septiembre

Morena Pardo

Por Morena Pardo

30 de agosto 2025 · 08:00hs
De La Sexta para el mundo: la arquitecta rosarina Corinne Merolla fue una de las encargadas de diseñar la puesta de la gira de Green Day

De La Sexta para el mundo: la arquitecta rosarina Corinne Merolla fue una de las encargadas de diseñar la puesta de la gira de Green Day

Hay quienes diseñan escenarios, y hay quienes levantan mundos. Corinne Merolla, arquitecta rosarina de 34 años, se ubica en la segunda categoría. Hace varios años, se destaca en el universo del diseño escénico y visual de shows en vivo, trabajando con artistas internacionales como Zayn Malik (ex One Direction), Noah Kahan, y Manuel Turizio. Uno de sus proyectos actuales más resonantes es la gira mundial de Green Day, que llegará a Argentina el próximo miércoles.

Corinne, también conocida como Coey, nació en Estados Unidos pero se mudó a Rosario junto a su familia a los siete años. De padre estadounidense y madre argentina, se crió en el barrio La Sexta, donde todavía vive. A pesar de que le convendría instalarse en su tierra natal por motivos profesionales, sus raíces están inamovibles en la ciudad de sus amores.

“La verdad valoro más estar acá, poder ver a mi abuela, a mis viejos, a mis amigos. Me gusta mucho Rosario, me parece una ciudad increíble. Viajé un montón por laburo y no solo no la cambio, sino que la elijo. De hecho, cuando empecé con esta carrera tenía una tristeza interna porque pensé que me iba a tener que ir a vivir afuera”, contó Corinne en diálogo con La Capital.

image (36)
Parte del trabajo de Corinne para la gira

Parte del trabajo de Corinne para la gira "Saviors" de Green Day

>> Leer más: Green Day adelantó su próximo disco, con guiños a sus raíces

Gracias a las bondades del trabajo remoto, diseña giras internacionales desde su oficina en La Sexta. “Todo se alineó bastante bien para que pueda trabajar desde acá. Obviamente viajo mucho, voy y vengo un montón. Tengo un lado nómade y me gusta viajar. Pero encontré un equilibrio en trabajar desde acá, viajar a los ensayos y a las giras, y después volver”, sumó la arquitecta.

En su rosarinidad acérrima, hay una sola característica de la identidad local que Merolla no adquirió: “Cero fútbol. Pero mis hermanos son de Newell’s, mi novio es de Central, así que el finde pasado estuvo intenso. Pero voy a los estadios a ver shows nomás”, aseguró.

El largo camino a la vocación

A pesar de su juventud, Merolla exploró distintas aristas creativas antes de conciliar todo en su actual profesión. Mientras hacía la carrera de Arquitectura, se dedicó a cantar y al arte plástico. Esas curiosidades la fueron acercando al mundo de lo que hoy denomina como arquitectura efímera, vinculado a imaginar y materializar universos escénicos.

En 2018, cruzó caminos con el escenógrafo santafesino (nacido en Tortugas, formado en Rosario) Nicolás Boni, que se destaca en óperas de todo el mundo. “Cuando todavía estaba en la facultad, hacía legajos técnicos para óperas internacionales. Así empecé a mechar la arquitectura con la música”, recordó Corinne. Su debut oficial fue ese mismo año en La Zarzuela de Madrid.

Mientras tanto, siguió construyendo su propio camino en Rosario. “Arranqué medio sola a hacer el camino. Pintaba telones en la terraza de mis viejos, todo muy manual. Y como también era artista plástica, aparecía esa faceta también”, apuntó Merolla. Algunos de esos telones fueron para shows de bandas locales como Bulldog y Farolitos.

image (37)

>> Leer más: La actriz rosarina que la rompe en Netflix: "No me esperaba tanta repercusión, ni el impacto emocional"

Una socia y una puerta

El quiebre fundamental para Coey llegó gracias al vínculo con una referente del rubro: Sooner Routhier, su mentora y actual socia, que venía de trabajar con artistas como Kiss, The Weeknd, Muse y Paramore. Según la rosarina, ese acercamiento, que inauguró un círculo virtuoso de trabajo, fue el resultado de una mezcla perfecta de “timing” y arrojo. “Le escribí así medio de caradura. Le dije ‘hola soy fulana, me gusta mucho tu trabajo’”, recuperó Merolla entre risas. Justo en ese momento, hace unos tres años, Sooner estaba conformando The Playground Creative, un colectivo global de creativos vinculados a los espectáculos en vivo. La puerta estaba abierta, y Corinne entró.

“Le hablé en el momento indicado. Obvio cuando empezamos a trabajar juntas hubo una sinergia increíble desde el minuto cero. Ella es especialista en iluminación, de hecho es la iluminadora actual del show de Coldplay que está de gira hace mil años. Yo soy más de la parte escenográfica, espacial y de la dirección artística. Así que hacemos un match bastante sólido para armar todo lo que es puesta en escena”, agregó la rosarina.

“Ella es más grande que yo y tiene una trayectoria increíble. Es una mentora maravillosa para mí. Es muy generosa, siempre me abrió las puertas a muchas personas y muchos proyectos. Estoy creciendo a pasos agigantados. Hay mucho ida y vuelta, somos bastante ying y yang. Y somos bastante parecidas en la forma de ser así que nos entendemos muy bien. Somos amigas y ella es como una hermana creativa para mí. Me encanta laburar con ella”, cerró Corinne sobre Routhier, junto a quien trabajó en la gira de Green Day.

image (40)
Corinne junto al artista colombiano Manuel Turizio, que se encuentra en plena gira mundial con un show de alto despliegue

Corinne junto al artista colombiano Manuel Turizio, que se encuentra en plena gira mundial con un show de alto despliegue

>> Leer más: Madonna en Río: los shows gratuitos como muestra de que la cultura vale doble

El valor del show en vivo

The Playground Creative tiene un lema que dice mucho sobre la actualidad del rubro: “Tenías que estar ahí” (en inglés original: “You had to be there”). Desde la pandemia, la experiencia de la música en vivo ganó otro valor. Hay un entusiasmo renovado por comprar entradas y ser parte de ese evento único, efímero, memorable, colectivo. La escala crece progresivamente y cada vez más artistas llegan a presentarse en estadios.

A pesar del registro continuo de los shows que permiten los celulares y motivan las redes sociales, hay una dimensión inconmensurable del vivo, imposible de captar en imágenes o videos. Eso que sólo permite el estar ahí. En ese sentido, la puesta en escena es un elemento clave y Corinne lo sabe.

“Las cosas son cada vez más monumentales. Siento que se anhela mucho el momento de ver a estas bandas y se apuesta cada vez más a la puesta en escena. El hecho de que todo sea tan visible y comunicado, a través de los teléfonos y las redes, también nos hizo subir cada vez más la vara. También a nivel tecnológico cada vez aparecen más recursos y más elementos. Todo va contribuyendo a que la puesta en escena y el show en vivo crezca”, contó Merolla.

“Uno va a ver un show y ni se imagina la cantidad de personas que trabajan ahí. Es como una empresa gigante. Es infinito, hay muchas personas involucradas, hay muchos detalles, desde la comida de los hoteles de las personas del equipo, hasta quién arma y desarma los montajes. Son equipos realmente muy grandes. Obviamente hay algunas giras más chicas y otras de mayor escala, dependiendo del proyecto, pero hemos hecho de todos los colores”, sumó la rosarina.

image - 2025-08-29T154336.472
Para el show de Manuel Turizio, la rosarina Corinne Merolla diseñó una puesta que incluye una casa

Para el show de Manuel Turizio, la rosarina Corinne Merolla diseñó una puesta que incluye una casa

El trabajo con Green Day

El show de Green Day, que se podrá ver en Argentina en el estadio de Huracán el próximo miércoles, es uno de los grandes. El “Saviors Tour” de la emblemática banda estadounidense es una gira mundial que incluye la presentación de su nuevo disco (“Saviors”) y la celebración del aniversario de dos de sus discos clave: “Dookie” de 1994 y “American Idiot” de 2004.

“Tengo todavía mi CD de ‘American Idiot’ de cuando era adolescente, y ahora tiene como un valor extra”, afirmó Corinne. “Es un show bastante interesante porque al ser punk no tenés tanto lugar a cuestiones más bien teatrales, así que adaptamos mucho la dirección de arte de tapa de cada álbum”, agregó.

Junto a Sooner, se encargaron de trasladar los potentes universos visuales y narrativos de cada disco al escenario. “Hay muchos chistes internos en las visuales, muchos guiños que son exclusivos para fanáticos”, anticipó.

image (39)

>> Leer más: Lali en Vélez: la exaltación de una estrella popular

En este sentido, aseguró que en su tarea hay mucho de ilusionismo, de hacer posible lo aparentemente imposible. “Viene un artista y te dice: ‘quiero volar’. Vos le decís ‘joya, dejame ver cómo’ y lo aterrizamos”, aseguró, y lo equiparó con el trabajo de cualquier arquitecto.

“El proceso es el mismo: es la materialización de una idea creativa, así sea una casa, una instalación urbana, un show, o un parque inflable de juegos. En mi caso, en vez de tener un cliente que viene y me dice ‘quiero ampliar el garage de mi casa’, hay un artista que me dice ‘quiero presentar este disco’. Es traducir esa idea del cliente a un espacio”, detalló.

Para Merolla, la visita de Green Day no sólo tiene el valor especial de la localía, sino que también es un reencuentro con su trabajo y con el enorme equipo de trabajo que lo sostiene destino a destino: los técnicos, los mánagers, los músicos. “Se arman pequeñas familias en cada espectáculo”, apuntó.

Finalmente, la rosarina habló de su deseo de trabajar con algún artista nacional. “En cuanto a artistas argentinos hay muchísimos que me encantan. Ahora muchos artistas crecieron un montón, tienen mucha visibilidad, y la verdad me encantaría trabajar con algún artista o banda local”, cerró.

Noticias relacionadas
Bruce Willis y su esposa Emma Heming, quien dio por primera vez una entrevista en la que dio detalles del estado actual de salud del actor

Bruce Willis fue trasladado a un "segundo hogar" donde recibe cuidado permanente

Netflix confirmó el lanzamiento de la serie de Moria Casán

"La One" llega a Netflix: quiénes interpretarán a Moria Casán en su biopic

El Carrusel Titán, en Puerto San Martín, se destaca como una de las actividades más divertidas en la región

Agenda cultural en la región: shows, fiestas y festivales durante todo el fin de semana

Gustavo Bassani y Leonardo Sbaraglia protagonizan Las maldiciones, la minisierie argentina que es uno de los estrenos destacados del mes

Septiembre en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Ver comentarios

Las más leídas

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Lo último

Empresas santafesinas presentan sus innovaciones en BATEV 2025

Empresas santafesinas presentan sus innovaciones en BATEV 2025

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

IA aplicada a la construcción: cuatro jóvenes santafesinos buscan cambiar el modo de gestionar obras

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Tecnología que agrega valor: Full Control presentó sus soluciones para proyectos inmobiliarios

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Modificarán la ordenanza de nocturnidad para evitar trabas de la normativa anterior y habilitar la solicitud de cualquier emprendimiento
Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Por Nicolás Maggi

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Cadena de la felicidad para quebrar

Por Jorge Asís
Política

Cadena de la felicidad para quebrar

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

El negocio del cine repunta con Homo Argentum: ¿cómo vienen los números este 2025?

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión
politica

Espionaje ilegal: Pullaro pidió que Sain sea condenado a diez años de prisión

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede frenar al parásito del Chagas

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Científicos rosarinos descubren un mecanismo que puede "frenar" al parásito del Chagas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

El gobierno anunció reintegros para jubilados en supermercados, pero un detalle llamó la atención

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Una ausencia en el viaje de Central a Junín para enfrentar este sábado a Sarmiento

Ovación
Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newells

Los goles del Pipa Benedetto por ahora los hace Cocoliso González en Newell's

Lo único rescatable en Newells: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo único rescatable en Newell's: el coraje de Cocoliso en un equipo que se quedó sin nafta

Lo que le faltaba a Newells: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Lo que le faltaba a Newell's: perdió con gol de Tapia, tras un polémico penal a favor de Barracas

Policiales
Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria
Policiales

Detuvieron a un viejo integrante de las bandas de Alvarado por incumplir su prisión domiciliaria

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Tres detenidos en zona sudoeste por un millonario robo en Pujato

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Gendarmes irán a juicio por balear a un hombre al que dejaron con una severa discapacidad

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

La Ciudad
Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Proponen un circuito seguro para ciclistas de todos los niveles en el hipódromo de Rosario

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

Concejo: facilitan el trámite de licencias para pasar música en salones y bares

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: fin de semana pasado por agua y con alertas amarillo y naranja

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Amplían la convocatoria del concurso para tres cargos de médicos forenses

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina
Política

Nuevos allanamientos a la sede de la Andis y la droguería Suizo Argentina

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos
Salud

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes
Policiales

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la crítica situación en Acindar
LA REGION

Villa Constitución: la UOM, preocupada por la "crítica" situación en Acindar

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Las escrituras de inmuebles subieron 76 por ciento en Rosario

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Apps de delivery: crece el número de repartidores y baja la demanda

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas
La Ciudad

Demoraron a un conductor alcoholizado tras un choque con dos personas lesionadas

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario
Policiales

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?
Información General

Definen un cambio en la ley de feriados: ¿qué pasa el 12 de octubre?

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones
La Región

Acindar paraliza su planta de Villa Constitución y hay nuevas suspensiones

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con niebla y calor antes de un sábado con alerta

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez
Policiales

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico