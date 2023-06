La ficción de diez capítulos se acaba de estrenar en Netflix. La actriz de "Sex And The City" interpreta a la dueña de una marca de maquillaje que contrata como asistente a un singular influencer

La diversidad, la moda y la aceptación personal. Eso son los ejes de “Glamorous”, la serie que se acaba de estrenar en Netflix y que significa el regreso a la pantalla chica de Kim Cattrall, famosa por su personaje de Samantha Jones en “Sex And The City”. “Glamorous”, que debuta oportunamente en el Mes del Orgullo, se desarrolla en el fascinante mundo del maquillaje y los influencers, un terreno muy popular en los últimos años, pero que hasta ahora no había sido explotado en la ficción de esta manera.

“Glamorous” es un proyecto que desde hace varios años busca un lugar en el mundo de las plataformas de streaming o la televisión de Estados Unidos. Originalmente la señal Warner Channel ordenó un piloto en 2019, pero eso no llegó a buen puerto. El principal responsable de esta serie, en el rol de guionista y productor ejecutivo, es Jordon Nardino, un reconocido profesional que trabajó en diversas ficciones como “Gilmore Girls”, “Amas de casa desesperadas”, “Quantico” y “Star Trek: Discovery”.

El protagonista de la serie junto a Kim Cattrall es Miss Benny, un talentoso cantante, actor y músico de género no binario. Mis Benny nació y se crió en una familia creativa y, desde temprana edad, mostró un gran interés por el arte y las canciones. Comenzó su carrera musical lanzando temas en YouTube y ganando popularidad en la plataforma. Su estilo único y su energía magnética llamaron la atención de la industria.

glam3.jpg El actor y cantante Miss Benny se pone en la piel de un influencer.

“Estoy emocionado por nuestro programa. Estoy emocionado por todo el espectáculo”, expresó el actor sobre su papel. “Tener un crisol de la comunidad LGBTQ+ en la televisión es tan raro, ¿verdad?”, afirmó la celebridad que se identifica como no binario. “No sé ustedes, pero yo vivo en un mundo tan homo-normativo. Cada vez que veo algo donde sólo hay un personaje gay rodeado de un montón de personas heterosexuales pienso: «Nunca he visto eso en la vida real»”, dijo categóricamente.

“Durante años me dijeron que no era el momento para alguien como yo”, agregó el artista. “Cuando conseguí la audición para «Glamorous» hace cuatro años, recuerdo que en mi primera reunión fui como una versión light de mí mismo porque estaba seguro de que aunque habían escrito a Marco para ser llamativo y no conforme con el género, pensé: «No quieren que sea yo realmente. Quieren que haga una versión sanitizada y más pequeña de mí»”, contó. Sin embargo, eso nunca sucedió. “Los productores de la serie me dijeron: «Queremos que seas tan extravagante como sos en la vida real. Queremos capturar esa magia»”, relató. “Eso fue tan validador... Así que cuando obtuve el papel caí de rodillas y lloré. Sé que puedo ser un poco melodramático, pero realmente fue la primera vez que alguien en la industria me miró y dijo: «Sí, esto funciona. No necesitamos cambiar nada»”, recordó Miss Benny.

¿Qué pasa con Samantha?

Es muy curioso (y seguramente no es casual) que “Glamorous” se haya estrenado el jueves pasado, el mismo día que los dos primeros episodios de la segunda temporada de “And Just Like That”, la continuación de “Sex And The City” que se puede ver en HBO Max. La primera temporada de “And Just Like That” comenzó sin la presencia de Kim Cattrall, aunque su icónico personaje (Samantha Jones) estuvo presente en las conversaciones de las protagonistas. Ahora las cosas están cambiando, ya que se confirmó que ella tendrá una aparición en el spin-off tras negarse a participar durante mucho tiempo.

kim.jpg Kim Cattrall y su pareja la semana pasada en Nueva York.

La ausencia de Cattrall en su papel fue entendida por los seguidores del programa, dado que la estrella mantiene una conocida enemistad con Sarah Jessica Parker, que surgió durante el rodaje de “Sex And The City” y continuó en las dos películas posteriores. Al parecer, las posturas comienzan a acercarse, pero no del todo. Aunque no se sabe exactamente cómo será el retorno de Samantha a la pantalla, se informó que sólo aparecerá en el episodio final y que no compartirá escenas con sus antiguas compañeras de reparto. Parker explicó en una entrevista que considera que este regreso es “una muy buena idea. Samantha está presente en la primera temporada y aun más en la segunda a través de mensajes. Me alegro de que hayamos podido manejarlo y lograr incluirlo en el calendario de rodaje”, contó.

A pesar de que todos la recuerdan por “Sex And The City”, Cattrall ha demostrado su versatilidad y talento en distintos géneros televisivos luego de su alejamiento de las chicas de Nueva York. Así fue como formó parte de la serie “Sensitive Skin” (2014-2016), donde interpretó a Davina Jackson. También se sumó a la segunda y tercera temporada de la serie sueca “Modus” (2017-2018), interpretando a la presidenta estadounidense Helen Tyler. Y en 2020 se estrenó “Filthy Rich”, donde interpretó el papel principal de Margaret Monreaux sobre una familia adinerada y disfuncional.