Dillom dijo que no le interesa que lo escuchen "quienes ven a Mirtha Legrand" El trapero aseguró que no desea atraer al “público de la tele” ni moverse “por lugares donde hay gente muy tóxica” y prefiere “gente de su ámbito” 17 de mayo 2024 · 10:44hs

Dillom se refirió a su público de nicho y afirmó que no quiere que "la gente de Mirtha Legrand" lo conozca.

Tras el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, Dillom concendió una extensa entrevista en donde aludió a las críticas que recibe tanto en las redes sociales como en los medios. El trapero lleva un marcado perfil bajo, por lo que asegura no buscar la fama ni el reconocimiento de los demás.

El joven compositor y productor musical se encuentra en un nuevo período de su carrera, tras sacar su nuevo disco “Por cesárea”, que incluye colaboraciones con Lali Espósito y Andrés Calamaro. Con un público de nicho, su objetivo es expandir su música entre quienes les gusta escucharla, sin intentar alcanzar espectadores de otras generaciones o ser extremadamente masivo.

En una nota con Joaquín “Pollo” Álvarez para Infobae, Dillom afirmó: “No quiero que la gente que ve Mirtha Legrand me conozca a mí porque no quiero entrar en el radar de esa gente”. El artista apuntó a que intenta “no exponerse mucho a públicos que no quiere” y que, si bien no eligió a sus fanáticos sino que llegaron a él, no desea atraer al “público de la tele”.

“Si les gusta, buenísimo, pero no me gusta levantar la perdiz por lugares que sé que hay gente muy tóxica”, resaltó el criado en el barrio porteño de Colegiales y agregó: “Yo no quiero salir en el noticiero y que me conozcan las abuelas. Las abuelas son las más malditas de todas. Las viejas son las peores de todas”.

Embed >> Leer más: "Por cesárea", el nuevo disco de Dillom que promete ser un renacimiento luego de "Post mortem" La conversación junto al periodista manejaba un tono entre risas, donde el cantante decidió dejar en claro que le gusta moverse entre “la gente de su ámbito” y remarcó que su música está dirigida específicamente a quienes son de “su palo”, por lo que no busca ampliar nuevos horizontes para llegar a más oyentes. “A veces me meto a ver los comentarios y las cosa más terribles, las peores barbaridades que veo entro al perfil y es una abuelita que parece buena y pone: “Hay que matarlos a todos”. Entonces, trato de no entrar en el radar de esa gente porque es muy tóxico y empezás en una de Fake News y no estoy para esa”, indicó Dillom. Dillom en el Luna Park El joven artista, considerado uno de los referentes más importantes del nuevo trap argentino y de exitosa carrera solista, presentará oficialmente su más reciente obra el próximo 19 de junio en el Estadio Luna Park. “Hicimos un poco la antiestrategia porque lo sacamos sin avisar nada, tres días antes avisamos y lo sacamos sin cortes. Está laburando conceptualmente, bastante profundo y le fue muy bien”, confesó sobre el lanzamiento de “Por cesárea” el pasado 26 de abril, el cual recibió la aclamación de la crítica y del público. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DILLOM (@rip.dillom)