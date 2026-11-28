Lo divulgó el periodista Nicolás Wiñaski en su programa en el canal América 2. El diálogo es con el directivo de un club no identificado

El árbitro Luis Lobo Medina volvió a quedar bajo la lupa por un supuesto caso de corrupción.

El árbitro de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) Luis Lobo Medina quedó otra vez bajo la lupa luego de que un programa periodístico difundiera un audio en el que supuestamente le pide una coima al presidente de un club. El pedido sería por 15 mil dólares, según la interpretación del periodista que lo denunció.

La revelación se hizo en el programa Wifi, en América 2, que conduce el periodista Nicolás Wiñaski.

En la grabación que difundió Wiñaski, se escucha una voz que supuestamente es la de Lobo Medina dirigiéndose a un directivo no identificado. "Hola presi, cómo estamos. Muy bien. Muy bien. Vamos con todo. Vamos con todo", se escucha. Y sigue: "Decime cuántas botellita y bueno te comento, ahí que lo tengo al asistente del costado también. Así lo incluimos ahí en el combo. En el Mac Combo. Avisame eso".

"Cada botellita son mil dólares"

El periodista remarcó que el material está chequeado y descartó cualquier tipo de manipulación mediante inteligencia artificial. De acuerdo con lo expuesto en el programa, el pedido económico atribuído a Lobo Medina ascendería a 15.000 dólares.

"Cada botellita es mil dólares", dijo Wiñaski.

No es el primer episodio en el que Lobo Medina queda envuelto en sospechas de corrupción. En marzo de este mismo año trascendieron chats de WhatsApp sobre supuestas ayudas arbitrales favoreciendo a Tigre en un partido disputado en 2021 frente a Mitre de Santiago del Estero, donde también figuraban retribuciones coordinadas con dirigentes del Consejo Federal de la AFA.

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Un árbitro muy polémico

Lobo Medina siempre fue un árbitro muy polémico y la percepción es general es que se trata de alguien muy cercano al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al jefe de los árbitros argentinos, Francisco Beligoy.

Este nuevo escándalo surge en medio de la investigación sobre una denuncia por presunto lavado de dinero contra Federico Beligoy y la AFA, lo que agrava el clima de sospecha sobre el arbitraje argentino.