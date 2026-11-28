El Canalla logró la diferencia jugando en Arroyito y tiene una nueva chance de demostrarlo, nada menos que en la búsqueda del pase a la semifinal

Los futbolistas de Central saludan en medio del humo de color azul y amarillo, como en cada partido de local.

El paso que tuvo Central en el Clausura fue demasiado firme, sobre todo en la segunda parte del torneo, en el que la decisión de pelear por todo lo que tenía enfrente fue evidente. Gran parte de esa solidez la mostró jugando como local .

A esta altura puede sonar repetitivo hablar del enorme rédito que sacó el Canalla de su localía, pero nunca está de más resaltarlo. Y es ni más ni menos que lo que deberá acentuar este domingo por la tarde cuando reciba a Barracas Central.

En el momento en el que se confirmó que el equipo de Jorge Almirón había clasificado primero en su grupo se supo que iba a correr con ventaja por sobre sus rivales en estas instancias eliminatorias. Ya dio un paso, ahora va por otro.

¿Por qué la insistencia sobre el tema? Por una sencilla razón: los últimos cinco encuentros que el Canalla jugó en el Gigante de Arroyito los ganó , incluso frente a rivales que en su momento debía bajar sí o sí para mantenerse vivo en la pelea por el primer puesto en la tabla anual.

Jaminton Campaz, en la previa de su gol ante Independiente Rivadavia. Ese día Central goleó 5 a 0 a la Lepra mendocina. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

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Así fueron pasando los partidos ante Argentinos Juniors (1-0), Independiente Rivadavia de Mendoza (5-0), Huracán (2-0), Estudiantes de Río Cuarto (2-0) y Gimnasia y Esgrima de Mendoza (3-1). Este último ya por los octavos de final.

En cada partido de local, Central arma su propia fiesta, con enormes recibimientos, pero lo más importante es, al menos hasta aquí, que el mejor cotillón que tiene es del fútbol, los goles y, por consiguiente, las victorias.

Una alta efectividad

En total son 11 los partidos que el Canalla lleva disputados en su estadio en lo que va del torneo Clausura y los números lo dicen todo: ocho triunfos, dos empates y una sola derrota. Una eficacia del 78 por ciento. Por eso la gran expectativa en cada encuentro definitorio en esta búsqueda del título.

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En el medio, el agregado de que además de los 90 minutos reglamentarios hay 30 más de alargue, en caso de que sea necesario, lo que le da un tiempo extra al equipo intentar marcar la diferencia.

Contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza le alcanzó con los 90 minutos iniciales y ahora se le viene un Barracas Central que seguramente debe haber tomado nota de todo eso bueno que viene haciendo el Canalla en el Gigante de Arroyito.