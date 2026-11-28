Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película . Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming .

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados.

“Cómo proteger a una estrella” (2026) - Netflix

La nueva rom-com navideña con Leighton Meester (“Gossip Girl”) y Jared Padalecki (“Gilmore Girls”) causa furor en Netflix. Dirigido por Elizabeth Allen Rosenbaum, el film está basado en la novela “The Bodyguard”, de Katherine Center. En la trama, lo que comienza como un trabajo, empieza a confundirse con un verdadero romance, impulsado por las emociones particulares que traen consigo las fiestas de fin de año.

La historia sigue a Hannah Brooks, una guardaespaldas implacable que es asignada para proteger a Jack Stapleton, una superestrella de cine de acción que se encuentra bajo las amenazas de un acosador. Hannah deberá acompañar a Jack a su rancho en Montana para pasar las fiestas junto a su familia. Pero para no alarmar a sus seres queridos, ambos fingen ser pareja. Y eso que empieza como un plan para ocultar la verdad, empieza a despertar sentimientos que podrían convertirse en algo real.

“Mother!” (2017) - Disney+

Los ganadores del Oscar Jennifer Lawrence y Javier Bardem protagonizan este inquietante thriller dirigido por Darren Aronofsky (“Black Swan”). “Mother!” es una película intensa, caótica, incómoda y llena de significado, que ofrece una verdadera experiencia a quienes le dan play.

La trama sigue a una pareja que lleva una vida tranquila en una casa aislada, hasta que la llegada de unos visitantes inesperados empieza a alterar su intimidad. Lo que comienza como un gesto de hospitalidad se convierte en una invasión cada vez más inquietante que desencadena toda una serie de eventos que van convirtiendo la paz del hogar en una pesadilla.

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“Día de los Enamorados” (2010) - HBO Max

Los amantes de las comedias románticas ya deben conocer “Día de los Enamorados”, una película de Garry Marshall realmente imperdible que HBO Max volvió a sumar a su catálogo. Y quienes no la vieron, tienen la oportunidad ideal. En este film, distintas historias se desarrollan y entrelazan caótica y esperanzadoramente, invitando al espectador a ser cómplice de todas ellas.

Durante San Valentín, varias parejas enfrentan dificultades en su vida amorosa, mientras que otras se esfuerzan al máximo por encontrar el amor. Entre enredos y giros de trama, todos intentan superar los desafíos para que funcionen sus relaciones. La cinta expone el lado más caótico de San Valentín, quitándole esa idea de perfección para exponerlo en su versión más sincera y real.

El elenco de lujo incluye rostros como los de Julia Roberts, Ashton Kutcher, Anne Hathaway, Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper, Jennifer Garner, Patrick Dempsey, Jamie Foxx, Kathy Bates, Eric Dane, Héctor Elizondo, Shirley MacLaine, Topher Grace, Emma Roberts, Taylor Lautner y Taylor Swift.