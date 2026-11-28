Como se mostró todo el fin de semana, los Alpine no dieron la talla en Qatar para estar en el top ten. El argentino largará 14°

Franco Colapinto, a la salida de una de las veloces curvas de Qatar.

Franco Colapinto no hizo milagros y largará 14° el GP de Qatar , penúltima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1. Los Alpine no estuvieron a la altura y no pasaron al último corte. Su compañero Pierre Gasly partirá justo adelante, en el 12° lugar. A las 13 de este domingo se legar la carrera, a 57 vueltas y con dos paradas obligatorias.

Los Mercedes ratificaron su dominio de todo el fin de semana y esta vez George Russell superó al campeón del mundo Kimi Antonelli. Lejos, los McLaren del campeón saliente Lando Norris y Oscar Piastri saldrán 3° y 4°.

Iscak Hadjar le volvió a ganar la clasificación a Max Verstappen, partiendo 5° y 6°, con Charles Leclerc y Arvid Lindblad en cuarta fila. El inglés superó a un desteñido Lewis Hamilton en el último intento. El heptacampeón solo superó a Liam Lawson.

Qué pasó en la Q2 de Qatar

Las perspectivas no eran buenas y se terminaron de confirmar en el segundo corte. Lo único positivo para Colapinto fue que, en el segundo intento, que fue el único con gomas blandas, prácticamente igualó el tiempo de Gasly.

Pero el francés finalizó 12° y el argentino 14° con una décima de diferencia entre ambos (91 milésimas), y Bortoleto en el medio. Muy parejo y lógico todo, los dos Alpine, los dos Haas y los dos Audi quedaron al margen.

Q2 CLASSIFICATION



Russell still on top

Hadjar taking the fight to Mercedes #F1 #QatarGP pic.twitter.com/YPizVfbbpx — Formula 1 (@F1) November 28, 2026

Qué pasó en la Q1 de Qatar

Solo la poca eficacia de los Williams le permitieron a Colapinto superar el primer corte. Apenas 96 milésimas le faltaron a Sainz para sacarlo, lo que hubiera sido un fiasco.

Además, el argentino finalizó este corte a 599 milésimas de Gasly, que al menos quedó 10°. Los dos Haas fueron más rápidos.

Qué pasó en la FP3 de Qatar

FP3 CLASSIFICATION



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Qué pasó en la FP2 de Qatar

FP2 CLASSIFICATION: Two by two



1-2 Mercedes

3-4 McLaren

5-6 Red Bull

7-8 Ferrari

9-10 Racing Bulls #F1 #QatarGP pic.twitter.com/wpcy3tA0Rt — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Qué pasó en la FP1 de Qatar