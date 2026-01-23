La Capital | Zoom | Día Nacional del Músico

Día Nacional del Músico: se cumplen 76 años del nacimiento de Luis Alberto Spinetta

Cada 23 de enero se recuerda a uno de los artistas más influyentes de Argentina, quien conquistó a millones de personas con sus profundas canciones

23 de enero 2026
El Día Nacional del Músico no es una celebración más en el calendario. La música está presente en la vida de cada uno de los argentinos, directa o indirectamente, con mayor o menor potencia, y es una parte fundamental de la cultura. A lo largo de la historia, muchas figuras se ganaron el cariño del público por sus canciones y demostraciones artísticas.

Sin músicos no hay música. Ellos son quienes, cada uno a su manera y con su estilo, logran transmitir un mensaje o simplemente melodías, pero que llegan a las personas para acompañarlos en el día a día. Desde la calle hasta los grandes estadios son el escenario de su arte.

En la Argentina se celebra el 23 de enero en honor a uno de los mayores exponentes de la música a nivel nacional y una de las personas más queridas del ambiente, Luis Alberto Spinetta. El "Flaco" cumpliría hoy 76 años, pero hace más de una década que su partida duele en los corazones de millones de fanáticos.

Por qué se celebra hoy el Día Nacional del Músico

El Día Nacional del Músico se celebra cada 23 de enero en conmemoración al nacimiento de Luis Alberto Spinetta. En el 2015 esta fecha fue aprobada por el Congreso de la Nación, por la que desde hace once años que los artistas de la Argentina tienen un día que se diferencia del Día de la Música (22 de noviembre, en conmemoración al fallecimiento de Santa Cecilia).

La celebración fue impulsada por el INAMU (Instituto Nacional de la Música), a través de la ley 27.106, la cual apunta a resignificar la relevancia cultural producida por nuestros músicos mientras además se le rinde tributo a una de las figuras más trascendentales del rock nacional.

Tras la muerte de Spinetta, el 8 febrero de 2012, surgió la iniciativa de rendirle homenaje de esta manera, ya que el Flaco resumía en su obra un sentir artístico invaluable, con una influencia que trascendía a sus canciones, sino que también fue formada por su particular personalidad y su gran una carrera artística.

El legado de Luis Alberto Spinetta

Luis Alberto Spinetta fue músico, cantante, guitarrista, poeta, compositor y escritor, lo que lo llevó a ser considerado uno de los personajes más influyentes y respetados en Latinoamérica. Nacido en Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Núñez a unas escasas cuadras del estadio Monumental de River Plate, el Flaco logró convertirse en un gran referente del rock argentino.

Ya desde muy joven, antes de cumplir 18 años, formó Almendra y modificó para siempre la cultura popular con su sello musical, de un estilo que mezclaba en grandes melodías lo poético con el sonido del rock. Durante las cuatro décadas posteriores, se dedicó a reformular los paradigmas de la música argentina, dotando de un carácter personal y disruptivo sus discos.

Desde sus inicios comenzó a formar diversas bandas de rock, con mayor o menor éxito, que pasarían a ser de las más importantes de las décadas de los 60 y 70 en toda Latinoamérica.

Además de Almendra, lideró Pescado Rabioso e Invisible, grupos que introdujeron a géneros como hard rock, blues y rock progresivo en la escena musical argentina. En 1973, con Pescado, El Flaco publicó una de sus obras artísticas más llamativas y exitosas de toda su carrera, su segundo álbum como solista, “Artaud”. Este disco es considerado el mejor de la historia del rock nacional argentino y una obra maestra de la música latina.

Pescado Rabioso - Artaud (1973) (Álbum Completo)

Ya avanzada su carrera y su fama, durante los 80 y 90 formó las bandas Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto, además de publicar álbumes antológicos como solista, en los que se volcó hacia sonidos de jazz, pop y música electrónica.

La década de los 2000 fueron sus últimos años dentro de la industria, cuando editó varios trabajos como solista. En 2008 lanzó su último álbum en vida, “Un mañana”, y brindó uno de los recitales más icónicos de la historia argentina, el show “Spinetta y las Bandas Eternas”, en 2009.

Aquella noche Spinetta festejó sus cuarenta años de trayectoria durante cinco horas y media de concierto ante 40 mil personas, en el Estadio José Amalfitani. Apenas un año más tarde, pasó a ser considerado el recital de la década. Este show fue grabado y posteriormente publicado como disco, por lo que además trascendió a las siguientes generaciones.

