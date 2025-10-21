La Capital | Zoom | Bonelli

¿Chechu Bonelli y Grego Rosello juntos?: los rumores de un nuevo romance

Luego de que se los viera juntos en un boliche porteño, el humorista reaccionó a las versiones que lo vinculan con la modelo

21 de octubre 2025 · 10:53hs
A pocos meses de haberse separado de su pareja de más de 14 años, Chechu Bonelli parece haber encontrado nuevamente el amor. Según trascendió en los medios de espectáculos, la modelo estaría iniciando un romance con el influencer y humorista Grego Rosello.

En abril de 2025, Bonelli anunció su separación de Darío Cvitanich, luego de más de una década de matrimonio y tres hijos en común. Al poco tiempo, el exfutbolista fue vinculado con Ivana Figueiras, y recientemente, Chechu quedó en el centro de los rumores por su cercanía con Rosello.

Las versiones comenzaron a circular en distintos programas de televisión luego de que ambos fueran vistos juntos en un sugerente video. Poco después, tanto Grego como Chechu reaccionaron con humor a las especulaciones en sus redes sociales.

Qué se sabe sobre el romance de Chechu Bonelli y Grego Rosello

La modelo y el humorista fueron vinculados luego de que se los viera muy juntos en un boliche porteño. “A Chechu y a Grego se los vio muy cerca”, contó la panelista Pochi en el programa "Puro Show", y luego mostró un video en el que se los veía abrazados y riendo, con un trago en la mano.

image

Qué dijo Grego Rosello

De esta forma, los medios de espectáculos comenzaron a difundir los rumores acerca del nuevo romance. “Separada de Cvitanich, Chechu Bonelli habría iniciado un romance con el simpático Grego Rosello”, decía el titular que desató la reacción del humorista.

Fiel a su estilo, Rosello publicó una captura de pantalla del titular en sus historias de Instagram y escribió: “Simpático ponen los hdp, ¡poné feo directamente”.

Luego, agregó: “Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, aclaro que Chechu es mi amiga desde ESPN y no pasa más nada que eso”.

Qué dijo Chechu Bonelli

Rápidamente Chechu Bonelli respondió en su cuenta de Instagram al chiste de Grego. Junto a la historia del humorista, la modelo escribió: "Jajaja, sos lo más, amigo 'simpático'".

image

