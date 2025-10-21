La Renga vuelve a Rosario: cómo comprar entradas para el show de fin de año

La banda de rock cierra 2025 con un recital masivo en el sur santafesino después de su gira sudamericana

La Renga , la histórica banda de rock argentino, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de un recital a fin de año que tendrá lugar en Rosario. El encuentro será el sábado 13 de diciembre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio a las 20 y las entradas se consiguen a partir de este jueves.

El grupo compuesto por Gustavo “Chizzo” Nápoli, Gabriel “Tete” Iglesias y Jorge “Tanque” Iglesias se encuentra en medio de una gira por Sudamérica que comenzó el 27 de agosto en Uruguay , siguió en Paraguay y pronto llegará a territorio santafesino. Antes de desembarcar en la Cuna de la Bandera, los artistas pasarán por Brasil .

El regreso a Rosario se perfila como una noche prometedora, en tanto será la última del año . No obstante, aún deben seguir viaje hasta Chile para ponerle punto final al tour internacional en enero.

>> Leer más: La productora de La Renga en Santa Fe sufrió un apriete de la barra brava de Colón

El anuncio del concierto fue realizado a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda. Allí detallaron cómo será la venta de entradas.

Cómo sacar entradas para ver a La Renga en Rosario

La venta de entradas para el recital de La Renga en Rosario se programó desde el 23 de octubre a través de internet. La plataforma encargada de las transacciones es Arte Infernal y desde su página web oficial (www.arteinfernal.com) se pueden obtener tickets para cualquiera de los recitales planificados por la banda.

A partir de este jueves, los usuarios que ingresen a la página verán un cartel de La Renga con la información de la fecha en Rosario y al hacer click sobre este podrán iniciar la compra de las entradas.

Como suele ocurrir con las bandas que gozan de un alto número de seguidores, se espera que la demanda de entradas sea muy alta en las primeras horas de venta por lo que se recomienda organizarse para ingresar a la página lo más temprano posible.