La Federación Santafesina de Tenis puso su sello en la gira Cosat e ITF por Sudamérica

Durante las últimas semanas se llevó adelante la gira Cosat e ITF en distintos países de Sudamérica, con una destacada participación de representantes de la Federación Santafesina de Tenis (FST), quienes obtuvieron importantes resultados en cada una de las etapas.
Estos torneos son considerados entre los más relevantes del circuito juvenil internacional, ya que reúnen a los mejores tenistas sudamericanos y otorgan puntos para el ranking mundial. Además, constituyen una instancia clave de formación y competencia en el alto rendimiento.
En los torneos Cosat participan los mejores jugadores y jugadoras de cada país en las categorías sub-14 y sub-16, tanto en singles como en dobles, mientras que los campeonatos ITF están destinados a los tenistas destacados a nivel nacional en la categoría sub-18.
Los puntos obtenidos en ambas competencias permiten a los deportistas avanzar en el ranking internacional de menores y acceder a torneos de mayor jerarquía, abriendo el camino hacia los campeonatos mundiales y los Grand Slam juniors.
Las actuaciones de los tenistas santafesinos
Participar en estos certámenes brinda a los jugadores la posibilidad de medirse con rivales de gran nivel, adquirir experiencia en diferentes superficies y fortalecer su proyección hacia el tenis profesional. El detalle de las actuaciones de los jugadores de la FST es el siguiente:
ITF J200 Lima, Perú: Tomás Re campeón en dobles.
Cosat G1 Lima, Perú. Sub-14: Juan Ignacio Assi, finalista de singles.
Cosat G1 Santiago de Chile, sub -14: Juan Ignacio Assi, semifinalista de singles.
ITF J200 Salta, Argentina: Dante Pagani, campeón en singles.
Cosat G1 Salta, Argentina: Varones sub-14: Manuel Paniagua fue campeón y Juan Ignacio Assi, finalista; mientras que Tomás Herrera se quedó con el título de dobles. Mujeres sub-16: Zaira Martínez se metió en cuartos de final de singles y fue finalista en dobles.
Cosat G1: Cochabamba, Bolivia: Varones sub-14: Juan Ignacio Assi fue semifinalista de singles y finalista en dobles junto con Manuel Paniagua.
Tenis de Menores: en Villa y en Empalme se jugó un Promocional
Con la temporada llegando a su fin, el calendario de menores de la FST atraviesa sus últimas instancias, marcando el cierre de un año de grandes desafíos y logros para los jugadores.
En esta oportunidad la cita para los jóvenes tenistas que comenzaron a hacer experiencia en la competencia fue en Villa Constitución y Empalme Villa Constitución, donde se disputó el 6º Promocional, certamen que arrojó los siguientes resultados:
Mujeres
Sub-12: Mora Penesi venció a Pilar Rudolf 6/1 y 6/3.
Sub-14: Sara Steeman a Juana Veksler 3/6, 7/6 y 11/9.
Varones
Sub-12: Thiago Fossaroli a Facundo Rodríguez 6/2 y 6/0.
Sub-14: Felipe Marotta a Lázaro Vigouroux 6/3 y 6/2.
Sub-16: Matías Musa a Benjamín Colaci 7/5, 2/6 y 10/2.
Las competencias que faltan para concluir el calendario de menores para este 2025 son: 6º Promocional sub-10 en Regatas Rosario, con fecha de inicio el 9 de noviembre; 5º Abierto sub-10 y 6º Promocional sub-8 Etapa Naranja en Remeros Alberdi el 15 y 16 de noviembre respectivamente y el 7º Promocional en el Sorrento Open y Náutico Sportivo Avellaneda, que comenzará 15 de noviembre.