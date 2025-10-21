La Capital | Zoom | Masterchef Celebrity

MasterChef Celebrity: se incorporó un nuevo participante en reemplazo de Pablo Lescano

Luego de la renuncia del cantante de cumbia, el reality culinario anunció que una estrella del rock argentino se sumará a la competición

21 de octubre 2025 · 10:49hs
Walas

Walas, líder de Massacre, se suma a MasterChef Celebrity tras el abandono de Pablo Lescano

La cocina más famosa del país sigue dando de que hablar. Luego de las dos primeras bajas que hubo en el último programa, una por renuncia y otra por eliminación, el certamen decidió sumar a Walas, líder de la banda de rock Massacre, como nuevo participante de MasterChef Celebrity.

La primera gala de eliminación marcó un cambio significativo en el certamen. Jorge "Roña" Castro fue el primero en dejar el reality por decisión del jurado en el mano a mano final contra Luis Ventura. Sumado al ex boxeador, Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, decidió abandonar la competición debido a que tenía "muchos shows y compromisos que ya estaban cerrados".

En el inicio de una nueva semana de competencia, Wanda Nara arrancó el programa con una noticia que sorprendió a los concursantes: "Vivimos la eliminación de Roña pero nos sorprendió la renuncia de Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas".

Fiel a su estilo característico, Guillermo Cidade, su nombre real, ingresó en la cocina y expresó sus primeras sensaciones de formar parte de esta nueva edición: “Se fue la cumbia y entra el rock. Yo soy del rock alternativo, del pop y vengo a darles contracultura. Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Le tengo un gran respeto. Pero ahora les voy a dar rock, que también es parte de nuestra cultura”, añadió.

>> Leer más: Sorpresa en MasterChef Celebrity: una renuncia y una eliminación en la misma noche

Además, habló acerca de sus habilidades culinarias: “Una de las cosas que quiero es cocinar bien, y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado”.

Para finalizar su presentación y antes de encender las hornallas por primera vez, el músico le dejó un mensaje al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis: "Quiero aprender de ustedes, maestros".

Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity

Guillermo Cidade, popularmente conocido como Walas, es un cantante de rock de 59 años oriundo de Almagro, Buenos Aires. En 1986, junto a sus compañeros de la secundaria creó la banda Massacre Palestina, caracterizada por su estilo underground porteño, que incluye el skate rock y el punk alternativo. Luego, el grupo lo renombraron a Massacre.

La banda publicó 15 álbumes a lo largo de su trayectoria, entre los que se destacan "El Mamut" (2007), "Ringo (2011) y "Biblia-Ovni" (2015).

En su primer día de competición, el líder del grupo musical debutó con un quiche lorraine, un plato característico de la cocina francesa. Su preparación consistió en una torta rellena de jamón crudo, queso, huevo, leche y láminas de ananá.

Su desempeño impactó a Betular, De Santis y Martitegui, al punto que fue nombrado uno de los mejores cocineros de la noche junto a Susana Roccasalvo, Ian Lucas y Evangelina Anderson. Un debut que no pasó inadvertido y lo vuelve un serio candidato en el reality.

Noticias relacionadas
Valentina Cervantes hizo emocionar al jurado de MasterChef Celebrity con la historia de su plato 

Emoción en MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes conmovió con su historia familiar

Vuelve a la pantalla de Telefe Popstars, el reality show que dio origen a la banda femenina Bandana

Regresa "Popstars", el reality show del que surgieron Bandana y Mambrú

Con la conducción de Wanda Nara, comenzó MasteChef Celebrity

MasterChef Celebrity: los famosos encendieron las cocinas más conocidas del país

Wanda Nara compartió una foto junto a Martin Migueles

Quién es Martín Migueles, el polémico novio de Wanda Nara

Ver comentarios

Las más leídas

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lo último

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

Desde su escuela hasta la plaza San Martín: Nicki Nicole recorrió Rosario en una entrevista con Julio Leiva

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

Rumores sobre cambios en el gabinete: ¿se va Werthein y entra Santiago Caputo?

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Franco Bartolacci cuestionó con dureza la decisión del Gobierno nacional de promulgar, pero dejar en suspenso la ley aprobado por el Congreso.
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon
Policiales

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva
Información General

La nena herida por la explosión de una maqueta en Pergamino salió de terapia intensiva

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Ovación
Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Enzo Giménez, la incorporación de Central que se transformó en un buen refuerzo

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Policiales
Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes
Policiales

Tenía pedido de captura por abuso sexual de su hijastra en Rosario y cayó en Corrientes

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Delincuentes le robaron la moto en Circunvalación y lo balearon

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Doble crimen en Reconquista con situación violencia de género como telón de fondo

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

Dos detenidos por balacera contra comercio de repuestos para motos 

La Ciudad
Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley
LA CIUDAD

Financiamiento universitario: los rectores irán a la Justicia para que Milei cumpla con la ley

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Cáncer de mama: imágenes que son las aliadas de un buen diagnóstico

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Feria del Libro: De Alconada Mon a Sasturain, los imperdibles del martes

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Fentanilo contaminado: la comisión investigadora se reunirá en Rosario

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación
La Ciudad

Discapacidad: paro y movilización en Rosario ante el silencio de Nación

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

Newells: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales
Información General

Qué dijeron Naranja X, Ualá y Mercado Pago de la caída de las billeteras virtuales

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena
Economía

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe
Policiales

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura
Policiales

Balacera al Heca: cuatro demorados que quemaban una moto con pedido de captura

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente
Política

Milei vuelve a Estados Unidos: cuántas veces fue desde que asumió como presidente

La lapidaria frase de Trump: Argentina no tiene dinero, están muriendo
Política

La lapidaria frase de Trump: "Argentina no tiene dinero, están muriendo"

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro por el cumplimiento del financiamiento universitario

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami
Política

Piden la renuncia de una diputada de La Libertad Avanza detenida por narcotráfico en Miami

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación
Policiales

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez
Información General

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco
Espacio patrocinado

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco