MasterChef Celebrity: se incorporó un nuevo participante en reemplazo de Pablo Lescano

Luego de la renuncia del cantante de cumbia, el reality culinario anunció que una estrella del rock argentino se sumará a la competición

La cocina más famosa del país sigue dando de que hablar. Luego de las dos primeras bajas que hubo en el último programa, una por renuncia y otra por eliminación, el certamen decidió sumar a Walas, líder de la banda de rock Massacre, como nuevo participante de MasterChef Celebrity .

La primera gala de eliminación marcó un cambio significativo en el certamen. Jorge "Roña" Castro fue el primero en dejar el reality por decisión del jurado en el mano a mano final contra Luis Ventura. Sumado al ex boxeador, Pablo Lescano, líder de Damas Gratis, decidió abandonar la competición debido a que tenía "muchos shows y compromisos que ya estaban cerrados".

En el inicio de una nueva semana de competencia, Wanda Nara arrancó el programa con una noticia que sorprendió a los concursantes: "Vivimos la eliminación de Roña pero nos sorprendió la renuncia de Pablo, así que vamos a darle la bienvenida a un nuevo competidor. Él también es músico. Es cantante, compositor, actor con muchos años de escenario y una carrera exitosa dentro del rock. Les pido un gran aplauso para Walas".

Fiel a su estilo característico, Guillermo Cidade, su nombre real, ingresó en la cocina y expresó sus primeras sensaciones de formar parte de esta nueva edición: “Se fue la cumbia y entra el rock. Yo soy del rock alternativo, del pop y vengo a darles contracultura. Es una lástima que se nos fue Pablito ayer. Le tengo un gran respeto. Pero ahora les voy a dar rock, que también es parte de nuestra cultura”, añadió.

Además, habló acerca de sus habilidades culinarias: “Una de las cosas que quiero es cocinar bien, y no me sale. Soy bastante amateur, cocino algo para amigos, en las fiestas y hago asados. Pero no sé demasiado”.

Para finalizar su presentación y antes de encender las hornallas por primera vez, el músico le dejó un mensaje al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis: "Quiero aprender de ustedes, maestros".

Quién es Walas, el nuevo participante de MasterChef Celebrity

Guillermo Cidade, popularmente conocido como Walas, es un cantante de rock de 59 años oriundo de Almagro, Buenos Aires. En 1986, junto a sus compañeros de la secundaria creó la banda Massacre Palestina, caracterizada por su estilo underground porteño, que incluye el skate rock y el punk alternativo. Luego, el grupo lo renombraron a Massacre.

La banda publicó 15 álbumes a lo largo de su trayectoria, entre los que se destacan "El Mamut" (2007), "Ringo (2011) y "Biblia-Ovni" (2015).

En su primer día de competición, el líder del grupo musical debutó con un quiche lorraine, un plato característico de la cocina francesa. Su preparación consistió en una torta rellena de jamón crudo, queso, huevo, leche y láminas de ananá.

Su desempeño impactó a Betular, De Santis y Martitegui, al punto que fue nombrado uno de los mejores cocineros de la noche junto a Susana Roccasalvo, Ian Lucas y Evangelina Anderson. Un debut que no pasó inadvertido y lo vuelve un serio candidato en el reality.