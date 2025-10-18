La Capital | Ovación | Central Córdoba

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

Central Córdoba juega desde las 13.05 contra Deportivo Español en el Gabino Sosa para tratar de meterse entre los cuatro mejores del reducido

18 de octubre 2025 · 13:35hs
Central Córdoba busca la clasificación a las semifinales

Virginia Benedetto / La Capital

Central Córdoba busca la clasificación a las semifinales
Los hinchas de Central Córdoba acompañaron al equipo.

Virginia Benedetto / La Capital

Los hinchas de Central Córdoba acompañaron al equipo.

Central Córdoba empata 0 a 0 ante Deportivo Español en el Gabino Sosa en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Reducido de Primera C. El árbitro es Carlos Gabriel Flores, los charrúas ganaron 2 a 1 el cotejo de ida como visitantes y con solo empatar accederán a semifinales.

>> Leer más: Dura sanción a jugador de Central Córdoba antes del desquite en cuartos de final del Reducido

Formaciones de Central Córdoba y Deportivo Español

Central Córdoba: Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Juan Ignacio Cettou y Mario Senra; Gonzalo Gómez e Isaías Sierra; Facundo Marín, Tomás Ramírez y Joaquín Messi; Lucas Manochi.

DT: Daniel Teglia – Diego Acoglanis

Suplentes: Ignacio Colombo, Matías Ramírez, Valentín Rivetto, Valentino Mozzi, Santiago Buzzi, Emanuel Rodríguez, Agustín Flores, Pablo Vranjicán y Guido Du Vanni.

Deportivo Español: Mauro Ruggiero; Elías Barraza, Axel Romero, Sebastián De Luca y Emir Ham Alessio; Ezequiel Cohen, Santiago Yossini, Nicolás Ríos y Nicolás Salerno; Mauricio Fernández y Gonzalo Vivanco.

DT: Néstor Fernández

Suplentes: Neyder Aragón Carmona, Gastón Nieto, Santiago López, Jerónimo Vilariño, Daian Vocos, Cristian Barrios, Tobías Narejko, Jonathan Papillu y Víctor Hugo Gómez.

Arbitro: Carlos Gabriel Flores

Partido en vivo

Embed - CENTRAL CORDOBA VS. DEPORTIVO ESPAÑOL | REDUCIDO PRIMERA C - CUARTOS | VUELTA

Postales desde el Gabino Sosa (Fotos: Virginia Benedetto / La Capital)

image

image

image

image

image

image
Noticias relacionadas
Central Córdoba. Facundo Marín y Tomás Ramírez se despacharon con dos tremendos golazos en el triunfo de Matador en Bajo Flores.  

Central Córdoba: Ramírez y Marín, los compadres del gol que sueñan con el ascenso a la B

Furia Charrúa: Central Córdoba derrotó a Deportivo Español en el estadio Nueva España por el partido de ida del Reducido final en la Primera C. 

Central Córdoba sacó medio boleto a semifinales con un triunfo de diez ante Deportivo Español

Experiencia y jerarquía. Paulo Killer y Facundo Marín son dos piezas fundamentales en el equipo de barrio Tablada.  

Central Córdoba visita a Deportivo Español en la ida por los cuartos de final en la Primera C

Fabbiani dejó de ser el entrenador de Newells.

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Ver comentarios

Las más leídas

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Lo último

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

La policía encontró 16 armas de fuego y detuvo a tres personas durante un procedimiento ligado a una causa sobre microtráfico en el norte de Rosario

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0
Ovación

En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Ordenan a un candidato que deje de usar referencias libertarias sin autorización

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

Newells tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Newell's tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Ovación
Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Condimento extra en el Gigante: el Kily González, otra vez frente a su Central querido

Condimento extra en el Gigante: el Kily González, otra vez frente a su Central querido

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Rosario Central vs Platense: hora, canal y posibles formaciones del Torneo Clausura

Policiales
El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión
Policiales

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

Detuvieron a dos sospechosos de vender droga en la zona sur de Rosario

La Ciudad
Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Información General

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Educación

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero
POLICIALES

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia
Ovación

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga
La Ciudad

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Información General

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía
Política

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija
Información Gerneral

Una aerolínea perdió a un perro y la Justicia determinó que la indemnización equivale a una valija

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible
Salud

Psicología: cómo animarse a tomar decisiones cuando parece imposible