En vivo: Central Córdoba y Deportivo Español no se sacan ventajas y contnúan 0 a 0

Central Córdoba juega desde las 13.05 contra Deportivo Español en el Gabino Sosa para tratar de meterse entre los cuatro mejores del reducido
Central Córdoba empata 0 a 0 ante Deportivo Español en el Gabino Sosa en el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Reducido de Primera C. El árbitro es Carlos Gabriel Flores, los charrúas ganaron 2 a 1 el cotejo de ida como visitantes y con solo empatar accederán a semifinales.
Central Córdoba: Facundo Gastaudo; Francisco Duré, Paulo Killer, Juan Ignacio Cettou y Mario Senra; Gonzalo Gómez e Isaías Sierra; Facundo Marín, Tomás Ramírez y Joaquín Messi; Lucas Manochi.
DT: Daniel Teglia – Diego Acoglanis
Suplentes: Ignacio Colombo, Matías Ramírez, Valentín Rivetto, Valentino Mozzi, Santiago Buzzi, Emanuel Rodríguez, Agustín Flores, Pablo Vranjicán y Guido Du Vanni.
Deportivo Español: Mauro Ruggiero; Elías Barraza, Axel Romero, Sebastián De Luca y Emir Ham Alessio; Ezequiel Cohen, Santiago Yossini, Nicolás Ríos y Nicolás Salerno; Mauricio Fernández y Gonzalo Vivanco.
DT: Néstor Fernández
Suplentes: Neyder Aragón Carmona, Gastón Nieto, Santiago López, Jerónimo Vilariño, Daian Vocos, Cristian Barrios, Tobías Narejko, Jonathan Papillu y Víctor Hugo Gómez.
Arbitro: Carlos Gabriel Flores
