Del Moro confirmó que Agostina se fue de la casa de GH durante la madrugada

"Santiago, te pido abandonar la casa en este mismo momento. Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte, de ninguna manera", reclamó en el confesionario Agostina, quien minutos antes había evitado la expulsión por el voto del público.

Entre llantos, aseguró que tenía miedo de permanecer en la casa con Furia. "Yo no puedo ir a dormir a mi pieza y tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo: «Te voy a matar»", aseguró.